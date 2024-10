Karina Milei avanza con el despliegue de La Libertad Avanza y desafía a CFK

Karina Milei avanza con el despliegue de La Libertad Avanza por el territorio nacional y las dos próximas paradas tienen a Cristina Kirchner como destinataria, la elegida por Javier Milei para la polarización camino al 2025.

El jueves, Martín Menem, vicepresidente partidario, lanzará La Libertad Avanza en Ríos Gallegos, en el histórico comando electoral K, en la calle Kirchner al 1275, dónde Néstor, Cristina y Alicia Kirchner levantaron la V de la victoria. Al día siguiente, el viernes, Karina Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires en un acto, posiblemente, en La Plata, donde nació la expresidenta. Río Gallegos y La Plata, dos emblemas K.

Después de la derrota de Alicia Kirchner, el triunfo de Claudio Vidal como gobernador de Santa Cruz, La Libertad Avanza alquiló el histórico local donde alguna vez funcionó “Instituto Néstor Vuelve”. El referente mileísta en Santa Cruz, Jairo Guzmán, le dijo a La Opinión Austral: “La idea de tomar posesión de un lugar tan emblemático para el kirchnerismo fue para demostrar que hay un cambio de época en la provincia, y que el cambio lo viene a representar La Libertad Avanza”.

La primera parada después del lanzamiento en Parque Lezama fue Santiago del Estero. “A nosotros nos llamaban locos. Teníamos todo en contra. No teníamos estructura, no teníamos plata y tampoco teníamos a ningún amigo en los medios. Pero teníamos lo más importante: teníamos la palabra de Javier Milei y la fuerza de millones de argentinos, que querían que estos cambios ocurrieran una vez para siempre. Eso fue la primera batalla, nada más. Ahora tenemos que seguir y tenemos que terminar con el modelo de la casta para poder darle la libertad a todos los argentinos. No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble”, fue el mensaje de la secretaria general de la Presidencia.

El acto de La Libertad Avanza en La Plata

Hasta ahora La Plata es el lugar elegido para el lanzamiento de LLA en la provincia de Buenos Aires. En algún momento, cuando Javier Milei iba a ser el protagonista de una movida en el conurbano habían barajado como opciones La Matanza y Tres de Febrero. Patricia Bullrich pujaba por el distrito donde gobierna Diego Valenzuela. Milei ya había lanzado a José Luis Espert como candidato en la Provincia, pero hay otros nombres - un converso Diego Santilli y Sebastián Pareja -el presidente de LLA bonaerense- y hasta la propia Karina Milei, como anticipó TN.

El desembarco de Karina Milei en La Plata levanta polvareda. Axel Kicillof quisiera desdoblar las elecciones, pero está atado por las PASO. El artículo 2 de la ley 14088, sancionada en 2009, dice que la elección debe hacerse el mismo día que la nacional. Entonces, fue un señuelo de Néstor Kirchner que desconfiaba de los movimientos de Daniel Scioli. Cristina Kirchner amaga con presentarse como diputada nacional por la Provincia. Karina Milei ya entendió el juego.

Con información de TN