En Salta no hubo expresiones públicas -con excepciones insignificantes- que se alinearan detrás del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

En principio, la próxima semana el Congreso resolverá la situación política generada por su decisión de resolver mediante una ley el vaciamiento de las arcas de las casas de altos estudios, aportantes al virtuoso superávit fiscal de la gestión libertaria. Luego que este jueves se publicara el veto de Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión con el objetivo de votar la insistencia de la ley, la que se llevará adelante el próximo miércoles a las 11.

Tras el antecedente de la claudicación de legisladores de distinto signo político frente al veto a la movilidad jubilatoria, en su sesión de esta semana el Senado salteño aprobó un proyecto de declaración que repudia la decisión presidencial. Atento a que se produjo inmediatamente después que millones de argentinos, en todo el territorio nacional, le advirtiera que no debía hacerlo, los voceros de la iniciativa calificaron la postura como una bravuconada y una muestra de necedad. Asimismo, advirtieron a los representantes salteños que no deben acompañar el veto, porque ese no es el mandato popular. No pasó desapercibido que el gobierno salteño participó de la movilización a través de la titular de la cartera de Educación.

Otro hecho relevante fue que en la Provincia no solo hubo marchas sino también un paro docente que alcanzó un alto acatamiento. No es un dato menor si se tiene en cuenta que fue convocado por gremios que solamente sostienen una representación convencional y fue una medida de fuerza que precede a gestiones que ya se acordó se van a llevar adelante en breve, para resolver la negociación salarial del último trimestre del año. Mientras estos planteos aparecen como urgencias por sus implicancias políticas, otros muestran que hay situaciones que son importantes y condicionan el tiempo por venir.

En el Senado, el representante de Los Andes cuestionó la baja calidad de la educación provincial y si bien reconoció que es una característica nacional, demandó que comience un proceso de análisis de la reversión de un problema que puede dejar fuera del mercado de trabajo a las generaciones que están transitando su proceso de formación. Fundamentó sus afirmaciones en los resultados de las pruebas Aprender y en las interpretaciones de expertos en la materia.

Algunos aspectos negativos habían sido analizado en la propia Cámara alta durante la mañana, en ocasión de la visita que la ministra de Educación realizó para presentar un Sistema de Alertas Tempranas contra el Abandono Escolar, una herramienta informática desarrollada por la provincia para luchar contra la deserción escolar, que en Salta llega al 1% en el nivel primario pero alcanza el 14% en el nivel secundario. El sistema, con ayuda de inteligencia artificial, identifica de manera anticipada a estudiantes en riesgo de abandono o que presentan dificultades en su desempeño académico; seguramente permitirá la aplicación de medidas correctivas de manera preventiva.

Esos son los cambios que se espera transformen la realidad. Hay señales de que la educación se está imponiendo como elemento de unidad en una sociedad que ha transitado un largo camino de divisiones inconducentes.

Salta, 04 de octubre de 2024