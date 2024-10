Narcotráfico en Salta: “El Gobierno está a la deriva”

En “El Acople” con Natalia Nieto y Diego Ferreyra, el senador nacional por Salta Sergio Leavy expresó su preocupación por el avance del narcotráfico en Salta y criticó al gobierno de Gustavo Sáenz por su “inacción” ante esta problemática.

Leavy denunció que la situación está descontrolada y que las autoridades provinciales no han asumido su responsabilidad. "El gobierno provincial no hace mea culpa de nada. Encuentran patrulleros y vehículos de bomberos involucrados en delitos, y jueces comprometidos, pero no hay una política firme para abordar el problema", aseguró el senador. Para Leavy, Salta "está a la deriva" y la falta de coordinación entre los distintos poderes del Estado agrava la crisis.

El dirigente también relató un alarmante testimonio de un alto mando de Gendarmería en Tartagal: "Me decía que gracias a Dios no somos como México o Colombia, pero que ya hay bandas armadas de transporte en Salta. Esto es muy grave", señaló. Además, recordó que ya se han registrado enfrentamientos armados con narcotraficantes en la provincia, particularmente en el norte, lo que evidencia el peligro latente de esta situación.

Leavy subrayó que la crisis económica también contribuye al avance del narcotráfico, ya que muchas personas se ven tentadas a ingresar en esta actividad ilegal como salida a sus problemas. "La situación económica hace que mucha gente busque otra salida, y el Estado no está presente, ni a nivel nacional ni provincial", concluyó.