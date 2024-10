Aguas Blancas: El candidato que llevó a “Conejo” Martínez aseguró que desconocían los antecedentes narco

“Una persona puede aparentar algo y ser totalmente otra cosa. A Carlos Martínez me lo presentaron referentes de su departamento pero, desde la elección, solo tuve dos oportunidades de verlo y no tuve más dialogo con el” sostuvo por Aries el ex candidato a gobernador, Lucio Paz Posse, quien además fue compañero de fórmula del intendente imputado.

En ese sentido, el ex candidato barajo que, desde su frente actualmente disuelto, “Salta avanza con vos”, buscaban candidatos que no hayan participado en política anteriormente y que no tuvieran ninguna causa o antecedente legal. En este caso, aseguró que no tenía conocimiento de los procesos legales de “Conejo” Martínez pero que “el tribunal electoral, es decir la justicia, es la encargada de habilitar un candidato y él fue habilitado”.

“Me entere de todo por los medios. Creo que se está trabajando bien, justicia debe actuar y ser detenido, para eso están las normas” finalizó.