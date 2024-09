Sin custodia, Zigarán asume en Aguas Blancas para el alumbrado, barrido y limpieza

Por Aries, el flamante interventor del municipio de Aguas Blancas, afirmó que, aproximadamente a las 10 viajará al municipio, permaneciendo hasta diciembre de 2025. “Es un tema complejo” dijo y agregó, que en su labor, se abocará solamente a lo municipal pero que "se necesita el trabajo conjunto de todas las fuerzas”.

“El jueves me confirmaron que actuaría de interventor por tercera vez. Cuando llego a un municipio, la gente esta en contra de la tarea pero de apoco van conociendo y entendiendo el trabajo” dijo Zigarán.

Además, aseguró que “lo que pasa en Aguas Blancas es lo clásico de una frontera, la gente vive del comercio, no del municipio y con esto no vamos a solucionar todo, hay que brindar más seguridad y esa tarea me excede, se necesita el trabajo conjunto con todas las fuerzas".

Asimismo, confirmó que su tarea se avoca solamente a lo municipal pero que “la frontera se vino hacia Argentina y hay que revertirlo, no podemos dejar que Aguas Blancas se convierta en Sinaloa. Hay que trabajar para recuperar la paz social y desarmar el delito organizado”.

Por último, el interventor aseguró que “no tiene temor alguno” y que llegará al municipio sin custodia. “Creo que estas personas son inteligentes en el delito y no querrán más visibilidad, están en retroceso, no en avanzada”.