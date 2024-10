Concejales aprobaron un nuevo programa de moratoria municipal

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto que prevé establecer – de manera excepcional y transitoria – un régimen especial de regularización de tributos, intereses, recargos, multas y sanciones que estén a cargo de la Municipalidad de salta.

“Estos últimos dos años han sido complejos para todos los sectores”, indicó el concejal Gonzalo Corral al momento de explicar la iniciativa que contó con el visto bueno del Ejecutivo de la Ciudad.

Se trata de lisa y llanamente de una moratoria – señaló el edil – a través de la cual todos aquellos vecinos que hayan caído en deudas con la Municipalidad, y con fecha anterior al 31 de mayo de 2024, podrán adherirse a la regularización de sus pagos.

Resaltó que esta moratoria abarca a todas aquellas deudas que tengan base tributaria – impuesto inmobiliario, impuesto automotor, entre otros – y aquellas deudas que no tengan base tributaria, como multas de tránsito; quedan exentas de este último apartado las multas a conductores con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes, así como el no respetar los límites de velocidad y no respetar los semáforos.

En tanto, el concejal apuntó que aquellos contribuyentes que ya tengan procesos ejecutivos por el pago de sus deudas, podrán adherirse a esta moratoria.

Finalmente, Corral celebró que la medida tenga en cuenta también a los “contribuyentes cumplidores”, es decir, a aquellos vecinos que al día de hoy tengan todos sus impuestos al día; contarán con descuentos y beneficios para el periodo 2025, resaltó.