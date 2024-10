Israel declara "persona no grata" al secretario general de la ONU

Israel declaró este miércoles "persona non grata" al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no condenar "de forma inequívoca" el ataque balístico de Irán a su territorio.



"Cualquiera que sea incapaz de condenar de manera inequívoca el ataque odioso de Irán a Israel no merece pisar suelo israelí. Este secretario general está contra Israel, y apoya a terroristas, violadores y asesinos", dijo en un comunicado el canciller Israel Katz.

Guterres, que apoya a "los asesinos de Hamás, a Hezbollah, a los hutíes, y ahora a Irán, la madre del terrorismo global, será recordado como una mancha en la historia de la ONU a lo largo de las próximas generaciones", enfatizó Katz.

Tras el ataque de Irán a Israel, en la noche del martes, Guterres reaccionó condenando "la ampliación del conflicto en Oriente Medio", y la dinámica de "escalada tras escalada". "Esto tiene que parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego", añadió el diplomático.

El jefe de la ONU ha pedido reiteradamente un alto el fuego en los combates de Israel tanto con Hamás en Gaza como contra Hezbollah en Líbano.

Reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este miércoles para tratar la escalada de hostilidades en la región. Italia, que preside la rotatoria del G7, convocó también una reunión a distancia de los líderes de los países de la organización para hablar sobre Oriente Medio.

Estados Unidos, que ayudó a su aliado israelí a "derribar los misiles" iraníes, afirmó que quiere "coordinar" con los israelíes una respuesta a su archienemigo Irán. "Estados Unidos apoya totalmente a Israel", declaró el presidente Joe Biden.

Qué dicen en Irán desde Relaciones Exteriores

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, señaló que su país advirtió a las fuerzas estadounidenses de "que deben mantenerse al margen de este asunto y no intervenir".

Ataque de Irán

El gobierno iraní lanzó este martes una serie de misiles sobre suelo israelí, lo que activó más de 1800 sirenas de alarma en varios puntos del país. Más temprano, EEUU había advertido que se preparaba un "ataque inminente" contra Israel.

EEUU había advertido "un ataque inminente" de parte de Irán.

La cadena estatal iraní anunció "un ataque con misiles contra Tel Aviv", desde donde sostuvieron que se trató de 181 misiles. En Israel se activó el Escudo Antimisiles para evitar impactos en tierra.

Con información de Ámbito