Condenan a prisión a activistas climáticos que arrojaron sopa sobre los "Girasoles" de Van Gogh

Dos activistas climáticas de poco más de 20 años fueron sentenciadas a prisión por un tribunal de Londres este viernes por arrojar sopa sobre la pintura los “Girasoles” de Vincent Van Gogh durante una protesta contra los combustibles fósiles.

Phoebe Plummer, de 23 años, y Anna Holland, de 22, del grupo de protesta Just Stop Oil, fueron encarceladas por dos años y 20 meses, respectivamente, según PA Media.

Estas son las últimas de una serie de sentencias de prisión impuestas a activistas climáticos en el Reino Unido por participar en protestas disruptivas contra el uso de combustibles fósiles. Dos leyes relativamente nuevas y controvertidas han aumentado los poderes de la policía y los tribunales para reprimir las protestas disruptivas, incluso cuando son pacíficas.

Las sentencias parecieron hacer poco para disuadir a Just Stop Oil: horas después de que se dictaran, tres activistas más de Just Stop Oil arrojaron sopa sobre otras dos pinturas de girasoles de Van Gogh en la exposición Poets and Lovers en la National Gallery, el mismo lugar donde se llevaron a cabo las protestas de 2022, según el grupo.

Las dos activistas sentenciadas el viernes fueron declaradas culpables de delitos de daños criminales por verter el contenido de dos latas de sopa de tomate sobre la famosa pintura en octubre de 2022, causando daños al marco dorado de la obra de arte.

También se pegaron a la pared debajo de la pintura, en la National Gallery de Londres.

“Girasoles”, valorada en más de US$ 84 millones, estaba protegida con un vidrio, pero se acusó a los manifestantes de causar daños por valor de 10.000 libras (más de US$ 13.000) a su marco dorado.

El juez Christopher Hehir reprendió a Plummer y Holland en el tribunal este viernes, diciendo que el “patrimonio cultural” podría haber sido “seriamente dañado o incluso destruido” por sus acciones.

“La sopa podría haberse filtrado a través del vidrio. No les importaba si la pintura se dañaba o no”, dijo en el tribunal. “No tenían derecho a hacer lo que hicieron a los ‘girasoles’”, añadió.

El juez impuso a Plummer una sentencia adicional de tres meses por su participación en una “marcha lenta”, una protesta de 2023 que causó retrasos en el tráfico en el oeste de Londres.

“Claramente piensan que sus creencias les dan derecho a cometer delitos cuando les apetece. No es así”, dijo el juez.

Plummer, representándose a sí misma, dijo al tribunal: “Mi elección hoy es aceptar cualquier sentencia con una sonrisa. No solo estoy siendo sentenciada hoy yo, o mis coacusados, sino los cimientos mismos de la democracia”.

El gobierno del Reino Unido ha sido criticado por sus leyes diseñadas para reprimir las protestas disruptivas por grupos de derechos y el relator especial de la ONU sobre defensores ambientales, Michael Forst, quien dijo que las leyes se estaban aplicando de manera “punitiva y represiva”.

