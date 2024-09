Lali Espósito lanzó su nuevo tema "Fanático", con indirectas para Javier Milei

Lali Espósito estrenó su nueva canción "Fanático” y como había adelantado, la artista pop ahora se involucra con sonidos mucho más rockeros y para este nuevo corte a través de su letra según se dieron cuenta sus fieles oyentes (quienes comentaron debajo de su video en Youtube) haría referencia a Javier Milei.

La cantante luce un outfit de corte glam como referencias a Steve Nicks en este clip que dirige junto a su hermano, Lautaro Espósito. A su vez, se muestra dentro de un depósito haciendo un casting de actores y actrices que la imitan.

Mediante este, se observan mujeres con vestuarios icónicos de su carrera (como de su personaje que interpretaba en "Esperanza mía", y hasta un hombre de mediana edad que tiene look y misma actitud del Presidente.

Si bien Lali no menciona al mandatario, la letra parece estar escrita alrededor de los intercambios que tuvieron meses atrás. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, arranca el tema que tiene como motivo principal un riff de guitarras distorsionadas.

“Él ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, continúa la letra en la que aprovecha a hacer una referencia a su propia canción, “Obsesión”.

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, reza el estribillo de esta canción con doble sentido mediante la que Lali presume la arrasadora popularidad que ganó en los últimos años y también ironiza sobre el lado oscuro de la fama.