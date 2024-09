Escándalo con Grabois en Ezeiza luego de su viaje a Roma para ver al Papa: "¿A quién le robé?

El dirigente social Juan Grabois protagonizó un tenso episodio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al regresar de un viaje a Roma, donde participó en un evento junto al papa Francisco. Al descender del avión, Grabois fue recibido por una multitud que lo abucheó y le lanzó insultos.

En videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el ex candidato presidencial se mantuvo firme ante los gritos de algunos presentes que lo acusaban de "chorro". Con una actitud desafiante, Grabois respondió: “¿A quién le robé, señora? ¿A quién?”. La situación escaló cuando los insultos continuaron, y el dirigente replicó: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”.

La tensión no se limitó al área de arribos; se trasladó al estacionamiento, donde un hombre le recriminó: “A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa”. La Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) tuvo que intervenir para evitar un posible enfrentamiento físico.

A través de sus redes sociales, Grabois se pronunció tras el incidente: “Nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”. Este no es el primer altercado de Grabois en Ezeiza; en 2022 también fue "escrachado" al regresar de una visita al Papa, donde defendió su honor ante acusaciones similares.

El episodio ocurre en un contexto de creciente polarización política en Argentina, exacerbada por la reciente visita de Grabois al Vaticano, donde el Pa

Con información de Infobae