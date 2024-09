Escuela Sarmiento: padres piden saber cómo se intoxicaron los chicos

Padres, madres y estudiantes de la escuela Faustino Sarmiento se manifestaron este jueves en la calle Alvarado y en la Plaza 9 de Julio, reclamando respuestas ante la falta de claridad respecto a las dos intoxicaciones ocurridas hace más de un mes en el establecimiento.

Durante los incidentes, tanto alumnos como personal de la escuela sufrieron desmayos, vómitos, náuseas y mareos. Sin embargo, aún no se determinó la causa de lo sucedido ni se encontró el origen del problema, generando preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa.



"Nos dijeron que no se sabe cuál fue la causa y que están buscando otro edificio para que los chicos tengan clases presenciales", explicó Daniela, integrante de la Comisión de Padres.

Desde el primer incidente, los estudiantes recibieron clases de manera virtual, lo que resultó inviable para algunas familias que no tienen acceso a computadoras o internet. "Los chicos están perdiendo las clases", añadió Daniela.

Pese a múltiples reuniones con el Ministerio de Educación, los padres afirmaron que no obtuvieron respuestas. "No nos dijeron siquiera que se está investigando. Dos veces hubo intoxicaciones y aún no hay nada resuelto", enfatizó otra mamá llamada Andrea.

La comunidad escolar expresó su preocupación ante la posibilidad de que los estudiantes sean trasladados a otros edificios desde el lunes. "Hemos adaptado nuestra vida laboral a ello, no sabemos cómo ni dónde los quieren separar", señaló.

Este jueves, el gabinete de Educación se reunió para analizar la situación, ya que el plazo de cierre preventivo de la escuela vence el lunes próximo. No obstante, hasta el momento no se confirmó si los estudiantes podrán regresar al edificio original o serán trasladados a otro lugar.

"Queremos tener las garantías de que el edificio está en condiciones, que tenga los protocolos de seguridad que corresponden y las instalaciones adecuadas", reclamaron. Además, advirtieron sobre la falta de un plan de emergencia por parte de las autoridades educativas para estos casos.