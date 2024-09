La pobreza en Salta, por encima de la media nacional

Tras la publicación del informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló una pobreza del 52% a nivel nacional, las alarmas se encendieron en Salta. Jorge Paz, economista y docente universitario del CONICET y del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, advirtió que las cifras en la provincia son aún más desalentadoras.

Según las estimaciones del instituto, la pobreza en Salta alcanza el 54%, superando la media nacional, pero la situación en el interior de la provincia es aún más grave, con un porcentaje que superaría el 60%.

"En los centros urbanos intermedios y pequeños de Salta, la pobreza ya pasó el 60%. No tenemos datos definitivos, pero me animo a afirmar que fuera de la capital, la pobreza supera esa cifra", señaló Paz en diálogo con Aries. Además indicó que las cifras brindadas por la UCA no reflejan la realidad salteña, ya que se trata de informes pagados.

Además, destacó que los indicadores económicos en general son negativos, y no hay señales que apunten a una mejora en el corto plazo.

“Si vos vas a analizas cualquier indicador económico, entre ellos la pobreza, la reserva el Banco Central, la brecha cambiaria, el consumo, los indicadores de producción de sectores, el empleo, el salario… todos están dando negativo, salvo que creas que esto es un paso previo para una situación más favorable, pero eso ya es creencia. Los datos dicen otra cosa”, señaló.

Paz también se refirió a la pobreza infantil, un indicador especialmente sensible. Según sus datos, más del 70% de los niños en Salta viven en condiciones de pobreza, una cifra que aumentó 20 puntos desde principios de año. "La situación va empeorando y no hay nada que haga pensar que esto va a mejorar”, evaluó.

“La política económica social provincial está muy atada, a lo que pasa a nivel nacional y es muy poco lo que puede hacer la Provincia por este tipo de situación”, cerró.