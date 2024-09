Franco Colapinto tuvo un gran debut en la Fórmula 1: finalizó en el 12º puesto este domingo en el Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza. El piloto, de 21 años, usa el número 43 y correrá en las ocho carreras que le quedan a la temporada 2024, en reemplazo de Logan Sargeant.

Largando desde el 18° puesto, Colapinto paró solo una vez en boxes, giró a buena velocidad con los neumáticos duros, tuvo un par de sobrepasos interesantes, como al francés Pierre Gasly, y completó los 53 giros con buen ritmo y solvencia y autoridad. Lo sufrió, por ejemplo, el canadiense Lance Stroll.

El oriundo de Pilar cruzó la bandera a cuadros en la decimotercera posición, pero subió una más porque Daniel Ricciardo tenía 10 segundos de penalización. Su mejor vuelta fue la última, con un registro de 1:23:728, superando la del tailandés Alexander Albon (1:23:918), su compañero de equipo en Williams.

"Estoy contento, fue una buena carrera. Me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo. Lo recordaré por siempre. Fue una experiencia muy linda, lo disfruté mucho. El equipo me ayudó a progresar rápidamente. Nunca había probado el neumático duro. No había hecho más de ocho vueltas seguidas. Ahora, de golpe, hice 53", declaró.

Y agregó: "Largué un poco más atrás, sino hubiésemos llegado hasta los puntos. De las ocho carreras que quedan, conozco solo Abu Dhabi. Voy aprendiendo los circuitos y conociendo el auto. Es un paso para adelante. Tuve un buen ritmo. Estoy contento con la performance".

De esta manera, Colapinto terminó seis posiciones adelante y cortó con una mala racha de cinco abandonos consecutivos de argentinos en debuts en la F1.

Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la victoria en el GP de Italia, mientras que McLaren completó el podio con Oscar Piastri y Lando Norris.

