Paredes y la chance de que Dybala juegue en Boca

Paredes y Dybala tienen una gran amistad y vienen de pasar las vacaciones juntos.

Además, compartieron equipo en Roma de Italia y la selección.

“Me encantaría. Sé que para él también sería un sueño”, dijo, abriendo una puerta gigante.

“Sé que para Dybala sería un sueño venir a Boca. Me encantaría por la clase de jugador que es, pero no me meto en las decisiones de los demás. Cada uno tiene su carrera y su vida".