Como si los ajustes y los golpes no fuesen suficientes, también se está obstaculizando su acceso a los medicamentos, un insumo cotidiano de ese sector poblacional.

No hay excesos en esta descripción de lo que periódicamente ocurre con esta franja naturalmente vulnerable. Más allá de las previsiones que la población adopte para cubrir un retiro digno en la vejez, no se ha logrado un sistema que la ponga a resguardo de la ineficiencia de una dirigencia incapaz, que se instala en los gobiernos.

El último intento por mejorar su situación salarial está a punto de fracasar porque la sanción de la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores, está al borde del veto presidencial. Nuevamente una opción de hierro impondrá una derrota al sector más débil.

Antes del fin de semana se conocería el veto de Javier Milei, aunque hay intensas negociaciones que podrían demorar tal decisión porque se trata de asegurar que no sea rechazado. La posibilidad no está descartada y por ello es que desde el Ejecutivo Nacional se anticipó que si la sanción queda firme, será judicializada. Ello da cuenta de la firme decisión de la gestión de la Libertad Avanza de imponer el equilibrio fiscal como única meta para tener un primer logro, que es la reducción de la inflación.

La reforma que será rechazada establece una mejora del 8,1% de los haberes y una nueva fórmula para calcular los aumentos. Contempla una canasta de 370 mil pesos que -según estiman los especialistas- solo cubre alimentos y no otros gastos imprescindibles, como el de medicamentos. Los jubilados saben que no es la mejor ley pero es lo que se pudo lograr para mejorar la situación de millones de personas que cobran un haber de 225 mil pesos, que los pone al borde de la pobreza; en realidad, cerca de la indigencia total.

En ese cuadro, la protesta que es semanal frente al Congreso y que este miércoles se extendió a la Plaza de Mayo, ante lo que el sector pasivo considera una amenaza. Es lo que justificó una represión sin miramientos en el que se utilizaron gases y palos.

Simultáneamente, el PAMI anunció la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora sólo tendrán una cobertura del 40% al 70%; solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos o contra la diabetes. Sí se anunció, sin dar más detalles, que los afiliados que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtener los remedios correspondientes.

Esta decisión no solo incrementa, no ya la inquietud sino la angustia de los jubilados. También las farmacias han advertido que impacta en la actividad del sector que está observando una acelerada caída de un consumo que es socialmente muy sensible, como el de los medicamentos.

La ley está en medio de una puja de poder político que tiene al Congreso como el principal escenario y las razones asisten a unos y otros son atendibles. De allí es que debiera la sociedad estar alerta para exigir que el diálogo sea la única salida razonable para que normas como las que se vienen tratando sean conducentes, especialmente si tratan de resolver las urgencias sociales.

Salta, 29 de agosto de 2024