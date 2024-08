Turistas francesas: “la policía sabe bien quiénes fueron”

El abogado defensor, Dr. José Vargas, en el marco de la designación del Tribunal que definirá la suerte de Santos Clemente Vera, acusado por el asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni reflotó las irregularidades que envolvieron la investigación y nuevamente apuntó contra el poder político y la cúpula policial.

Según Vargas, el caso, que llevó a la condena de Vera, está plagado de fallos en la aplicación de pruebas y de procedimientos.

Vargas recordó que hay un vacío en la investigación entre el 15 y el 29 de julio de 2011, cuando se hallaron los cuerpos de las víctimas. Según los informes, la data de muerte se estableció en el 26 de julio, tres días antes del hallazgo, pero no se investigaron los eventos de los días previos. "Hay una serie de pruebas que no se examinaron a fondo, incluyendo llamadas telefónicas que no se investigaron," afirmó Vargas.

El abogado criticó la decisión de cerrar el caso con las condenas de Vera, Vilte y Lassi, para “tapar al poder político”, y lanzó una grave acusación contra la Policía.

“Si se da el juicio va salir a la luz, porque habrá que investigar llamados pendientes. La Policía sabe bien quienes fueron. Yo no tengo acceso a esa información pero ellos sí”, aseguró.

“Los que sabían, los silenciaron a todos, que eran el equipo de confianza de Néstror Píccolo –jefe de la Brigada de Investigaciones de ese entonces- y que la investigación direccionaba a otra persona y cuando se vio que era gente con mucho poder se desvió la investigación y se apartó a los policías”.

“El equipo que siguió con la investigación fueron todos los policías que fueron procesados, por apremios ilegales, Sarmiento, Ejeda, etc. Así actúan, solucionan torturando personas inocentes para hacerlos confesar un crimen que no cometieron”.

Vargas, consultado por el interrogante de si se armaría nuevamente aquel equipo de investigaciones que “sabe quiénes son los asesinos”, se conocería finalmente lo que ocurrió, el abogado respondió contundente:

“Estimo que ellos tienen toda la información para que esto se esclarezca definitivamente”.