Orán: sin denuncias, atenúan el incidente por un paciente quemado

El Dr. Fabián Valenzuela, Gerente del Hospital San Vicente de Paul, en comunicación con Aries, se refirió al caso en el que la lic. en instrumentación quirúrgica, Vanesa Guanca, acusó al cirujano, Dr. Caro de impericia y quemar a un paciente de la Colonia Santa Rosa, durante una intervención.

Valenzuela confirmó el incidente que tuvo lugar aproximadamente hace 10 días, pero aseguró que no hubo ningún fallecimiento relacionado con este caso.

"Realmente me sorprende esta declaración", afirmó el Dr. Valenzuela. Explicó que durante la cirugía efectivamente ocurrió un incidente con un electrobisturí que causó una quemadura en el paciente. "A mí me pusieron en conocimiento de la situación de inmediato, hablé con el jefe de quirófano y con el cirujano al día siguiente, quienes me explicaron todas las circunstancias", añadió.

El Dr. Valenzuela destacó que no se recibió ninguna denuncia formal, ni por parte del personal involucrado ni de los pacientes o sus familiares. "En un quirófano hay seis o siete personas presentes, y nadie hizo ninguna denuncia. Además, tenemos un libro de quejas y sugerencias disponible, e incluso un sistema de denuncia a través de un código QR, pero hasta el momento no llegó ninguna queja a la gerencia", indicó.

El gerente especuló que más bien habría algún conflicto del orden interpersonal, ya que en otra oportunidad, la misma profesional denunció a otro compañero supuestamente en estado de ebriedad en quirófano, pero tras investigar el asunto con el jefe de cirugía se comprobó que no era cierto. "Le pedí que presentara una denuncia formal para investigar, pero nunca lo hizo", señaló.

En cuanto al funcionamiento del equipo médico, el Dr. Valenzuela informó que ya se están tomando las medidas para verificar que todo esté en óptimas condiciones.

"Ayer estuve reunido con el Ministro, quien también estuvo en contacto con el equipo médico para pedir explicaciones. Estamos trabajando para asegurarnos de que todo funcione de manera óptima", concluyó.