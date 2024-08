Este martes tampoco habrá clases en la Escuela N° 4017 “Pte. Domingo F. Sarmiento” de calle Alvarado 427 en la ciudad de Salta. “Para poder finalizar las tareas de relevamiento, inspección y verificación de información de los hechos ocurridos el día viernes 16 de agosto”, informaron las Direcciones de Nivel Inicial y Nivel Primario del Ministerio de Educación de la provincia.

Verónica Robledo, madre de un alumno de 4° grado del turno mañana de la Escuela Sarmiento, por Aries, habló sobre la preocupación que sienten los padres ante la falta de información luego del incidente de intoxicación, del pasado viernes, que dejó a varios estudiantes descompensados. "La única información que tengo es que van a continuar sin clase, pero no sabemos qué les afectó ni qué provocó esta situación", manifestó.

Robledo también mencionó que se enteró por otros padres y medios de comunicación que la directora y la vicedirectora del turno mañana no asistieron durante toda la semana, presuntamente por carpeta médica. "No hemos recibido absolutamente nada, ningún informe, ningún dato, nada de nada", aseguró, subrayando la incertidumbre en la que se encuentran. Ante esta situación, se designó a una directora suplente para el turno mañana.

La madre expresó su frustración por la falta de comunicación de las autoridades escolares. Relató que el día del incidente, su hijo no asistió a clases por estar enfermo, pero su esposo fue al colegio para notificar a la maestra. "Justo cuando mi esposo llegó al colegio, se desata todo esto, los chicos empiezan a descompensarse y la directora nuevamente brillaba por su ausencia", afirmó.

Finalmente, Robledo destacó que hasta el momento, nadie del colegio se ha comunicado con ellos como padres para explicar lo sucedido o informar sobre la situación actual. "Les soy sincera, ya no tengo ganas de pelear por nada, porque en la lucha anterior y en esta me he quedado sola", concluyó con desazón.