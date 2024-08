Imputabilidad de menores: “Es una salida marketinera que no ataca el problema”

En el contexto del debate nacional sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años, proyecto enviado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona al Congreso de la Nación, en el progrma El Acople, Tane Da Zousa, director de la Agencia de Juventud, expresó su desacuerdo con la medida.

“Lamentablemente hay un momento en donde se busca llevar a discusión a grandes titulares y que la gente se ponga a discutir temas a través del sentido común y eso no está acompañado de rigor estadístico, o si eso efectivamente va a servir o no. Respecto a los menores de edad y las conducta delictivas, a priori, en términos personales no estoy de acuerdo”, señaló el funcionario.

En tal sentido criticó la tendencia a buscar salidas fáciles y de marketing para problemas sociales complejos.

“Necesitamos otra clase de política para atacar estos problemas muchas veces se busca un gran titular, una salida fácil y marketinera pero mientras tanto no atacamos la raíz del problema”, agregó el director de la Juventud.

El director concluyó resaltando la importancia de que tanto el Estado como la sociedad trabajen juntos para ofrecer a los jóvenes oportunidades de desarrollo que les permitan proyectar un futuro positivo y alejado de la delincuencia.

“Si tenemos un una sociedad en la que un niño adolescente –próximamente joven- no ve un futuro posible, no está el Estado acompañándolo en pensar en diagramar su futuro, no hay una posibilidad de desarrollo individual ni familiar y se inserte en su comunidad”, terminó.