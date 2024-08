En la provincia de Córdoba, River se impuso sobre Talleres por 1-0 tras el gol de Paulo Díaz y se quedó con el primer partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar de las situaciones de peligro que crearon, a los dirigidos por Marcelo Gallardo les costó muchísimo poder abrir el marcador, y lo hizo con el hombro del chileno tras una jugada a balón detenido.

A lo largo del encuentro, hubo momentos en los que dominaron los cordobeses y en otros en los que el Millonario mereció más. Por medio de los cambios, donde Nacho Fernández fue quien ingresó en el complemento y asistió a Díaz, los de Núñez encontraron la llave del gol para obtener un resultado positivo de cara a la revancha. Cabe destacar que Lucas Suárez, en el complemento, fue expulsado tras una dura infracción sobre Adam Bareiro.

En conferencia de prensa, el DT Millonario, Marcelo Gallardo, reflexionó sobre el triunfo, y entre sus declaraciones, destacó la "muestra de carácter" del equipo.

“No soy un mago. Acá no hay magia. Soy una persona con una idea de trabajo para que los jugadores la asimilen, la hagan propia y para que la gente se identifique. Tenemos mucho por trabajar, yo no me quiero aprovechar de lo ya hecho, quiero escribir una nueva historia”, agregó.

El próximo miércoles, a las 21:30, definirán la serie en el Monumental. Quien resulte ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre Colo-Colo y Junior de Barranquilla, la cual está en favor del Cacique tras el 1-0 en el Monumental David Arellano.

La agenda de River y Talleres antes de la revancha

Ambos equipos deberán encarar la jornada n°11 del Torneo de la LPF 2024 antes de volver a enfrentarse en la vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

Tanto River como Talleres disputarán sus respectivos encuentros el día sábado. Primero, el Millonario visitará a Gimnasia en La Plata a partir de las 17:30 horas; luego, a las 20:00 horas, la “T” recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con esta programación, ambos clubes tendrán un tiempo de descanso similar antes de volver a verse las caras en el Monumental de Núñez este miércoles 21 de agosto para definir su llave de octavos de final.

¿Cuándo se juega la revancha?

La revancha de la serie de octavos de final entre River y Talleres se jugará el próximo miércoles 21 de agosto en el Monumental, encuentro pautado para las 21:30 horas. Resta definir quiénes serán los árbitros, dato que será informado por CONMEBOL en los próximos días.

Para este encuentro, el DT del Matador, Walter Ribonetto, no podrá contar con el defensor Lucas Suárez tras ser expulsado en Córdoba a raíz de un fuerte pisotón en el tobillo del delantero Adam Bareiro, por lo que el entrenador deberá mover piezas ante esta baja.

Con información de Bolavip