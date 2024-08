La demanda de hospitales públicos creció casi un 50% y las obras sociales deben $3.500 millones

El ministro de Salud, Federico Mangione, por Aries anunció que se implementará un cobro “justo” a todas las obras sociales para garantizar la sostenibilidad del sistema público sanitario. Según explicó, durante años, no pagaron lo suficiente en el mejor de los casos y en el peor, directamente nada.

La deuda supera los tres mil millones de pesos.

En tal sentido, Federico Mangione, informó que hoy se llevará a cabo una reunión con todos los gerentes de hospitales para establecer un nuevo sistema de cobro a las obras sociales.

"Durante muchísimo tiempo hemos dependido de la Superintendencia, que siempre favoreció a las obras sociales en contra del sistema público sanitario", afirmó Mangione.

El ministro destacó las diferencias de pago entre el sector público y el privado, señalando que "un día de terapia nos lo pagan a 40.000 pesos, mientras que en la parte privada el mismo servicio cuesta 200.000 pesos. Y eso que nosotros ofrecemos una prestación de calidad, a la altura de cualquier centro privado".

Mangione denunció que, en muchos casos, las obras sociales prefieren utilizar los recursos del sistema público porque es más barato, pero no cumplen con los pagos. "La demanda de atención en nuestros hospitales por parte de afiliados a obras sociales aumentó casi un 45%, pero no nos están pagando. Están utilizando recursos destinados a los sectores más carenciados", explicó.

Ante esta situación, Mangione anunció que el Ministerio de Salud unificará los valores que se cobrarán a todas las obras sociales y firmará convenios con cada una para asegurar que paguen lo que corresponde.

"Vamos a comenzar a cobrar lo justo y haremos las acciones legales necesarias para que cumplan. Si alguna obra social no está de acuerdo, que busque una clínica privada que acepte sus valores. Nosotros no podemos seguir subsidiando un sistema que no nos paga", enfatizó.

El ministro concluyó que, con estas medidas, se espera fortalecer el sistema público de salud y garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada. "El presupuesto no es infinito, y necesitamos trabajar juntos para que alcance a todos los que lo necesitan", finalizó Mangione.