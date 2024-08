Habló Fabiola: "Mucha gente sabía que esto pasaba"

Después de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez declaró ante la Dirección de Protección a las Víctimas. La ex primera dama apuntó afirmó que "mucha gente sabía que esto pasaba". Fabiola Yañez declaró en la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y reveló detalles sobre la situación que vivía.

Fabiola Yañez: "Fueron muchas agresiones verbales y físicas, incluso cuando estaba embarazada"

Fabiola Yañez contó que se quería separar y que "fueron muchas agresiones verbales y físicas, incluso cuando estaba embarazada". De acuerdo con la declaración, aseguró que "por el golpe en la cabeza estuve varias semanas encerrada en la casa de huéspedes de Olivos" y contó que fue agredida "en el piso" cuando estaba transitando su embarazo.

Fabiola Yañez sostuvo que "no tiene sentido hablar de crisis, cualquier discusión terminaba en violencia". La ex primera dama afirmó que tiene guardado en su teléfono “gritos y mensajes” del expresidente “siendo agresivo” con ella, aunque todavía no ha aportado su dispositivo a la causa.

Alberto Fernández hablará

Los periodistas Mar Centenera y Martín Sivak se reunieron con el ex presidente y le hicieron un extenso reportaje para el diario El País de España. ¿Qué dirá Alberto Fernández en su defensa?

Los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera (corresponsal de El País en Buenos Aires) estuvieron reunidos durante una hora y cuarto con Fernández. En la entrevista, que fue extensa, el exmandatario contó su verdad respecto de la seria acusación de Yañez.

Con información de Minuto Uno