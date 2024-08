El próximo rival de Gimnasia y Tiro despidió a su técnico

Colón atraviesa por una mala racha desde hace dos meses en los que combinó cinco derrotas, tres empates y una victoria desde la eliminación de la Copa Argentina ante Talleres. Este lunes, el "Sabalero" volvió a perder y si bien el entrenador Iván Delfino se mostró con ganas de seguir, el club definió su salida.

El equipo santafesino cayó 2-1 con Mitre de Santiago del Estero este lunes en condición de local y extendió su mal momento deportivo. El gol del "Sabalero" lo marcó Javier Toledo.

Desde la eliminación de la Copa Argentina a manos de Talleres, en junio, el equipo se mostró irregular y sumó cinco partidos perdidos (Talleres por el certamen federal de Defensores Unidos, Patronato, Aldosivi y Mitre por la Primera Nacional), tres empates (Deportivo Madryn, Atlanta y Almirante Brown) y apenas una victoria (Estudiantes de Río Cuarto).

Luego del partido, el entrenador Iván Delfino habló en conferencia is de prensa y se hizo cargo del momento por el que atraviesa el equipo. "Es un momento de mierda, no me ha pasado en ningún lado. Elegimos esto y hay que estar al pie del cañón. No tengo nada que reclamarle a los jugadores. Nos patearon dos veces y nos hicieron dos goles", señaló.

"Las decisiones no son mías pero yo estoy bien. Este es el momento en el que uno debe tener la buena rebeldía y la conciencia tranquila. Buscamos distintos esquemas y jugadores. No son excusas, pero en los últimos partidos nos patearon al arco y nos convirtieron. Pero repito que hoy no tengo nada que reclamarle a los jugadores", agregó.

En el mismo momento, el club informó a través de sus redes sociales la salida del DT. "La comisión directiva informa que de común acuerdo, ha finalizado el vínculo con el director técnico Iván Delfino. Te agradecemos Iván por tu dedicación y compromiso", fue el escrito de la institución.