En su vuelta a River, Gallardo llamó a recuperar el "espíritu” de equipo

Finalmente River recuperó la sonrisa y la esperanza tras la llegada de Marcelo “Muñeco” Gallardo a la conducción del plantel. El ciclo de Martín Demichelis parece haber quedado en el olvido.

En conferencia de prensa y junto al Presidente Jorge Brito, el Muñeco, en emotivo discurso, habló de sus expectativas y del espíritu que busca recuperar en este nuevo ciclo.

En un ambiente cargado de emoción y nostalgia, Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de River Plate, club al que regresa tras un periodo de ausencia. "La emoción tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui", expresó Gallardo al inicio de su discurso.

El DT destacó la sensación de pertenencia y familiaridad al volver a recorrer los pasillos del club y reencontrarse con personas que lo han acompañado a lo largo de los años. "Volver a entrar al club, volver a recorrer los pasillos y el mundo River, claramente me hace sentir muy en casa", afirmó, mostrando su alegría por estar de vuelta.

Marcelo Gallardo firmó su contrato e inicia su segundo ciclo como DT de River Plate. ¡A seguir escribiendo esta historia!

En cuanto a las expectativas para este nuevo ciclo, Gallardo subrayó la importancia de recuperar el espíritu del club y del equipo. "Lo primero que tenemos que hacer es tratar de recuperar un espíritu general, un espíritu de club, un espíritu de equipo", enfatizó. Este objetivo, según el DT, será clave para enfrentar los desafíos que vienen y para seguir construyendo sobre los cimientos de éxito que ha dejado en sus anteriores etapas.

Gallardo también agradeció a todos los presentes y a su equipo técnico, asegurando que estarán al 100% de sus capacidades para llevar a River Plate a nuevos logros. Con una mención especial a su padre, quien no pudo estar presente, Gallardo cerró su intervención con un mensaje de gratitud y compromiso. "Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Vamos a apuntar a que nos vaya bien a todos, y eso nos hará muy felices", concluyó.