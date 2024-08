Alertan sobre un “código de censura” en organismos culturales de Nación

Hasta ahora, desde la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, se negaron a hacer declaraciones al respecto, pero destacaron algunas actividades de las temáticas supuestamente prohibidas, como el homenaje al álbum Soy lo que soy, de la cantante Sandra Mihanovich, en el ciclo Discos Esenciales del CCK, que se realizará el 10 y 11 de este mes. El silencio no resulta extraño: es sabido que los funcionarios dependientes del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, deben contar con el aval de las autoridades para responder a la prensa.

Sobre este tema cabe recordar que, al comienzo de su gestión, el Gobierno de Javier Milei suspendió el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en los organismos oficiales y convirtió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en una subsecretaría. Sin embargo, una cosa son las políticas de Estado y otra el condicionamiento o discriminación de los contenidos que se pueden o no programar en las instituciones a su cargo.

¡Homofobia!, la película

Un caso es el del cineasta Goyo Anchou, que confirmó lo que había escrito en su cuenta de Instagram hace dos semanas, luego de una experiencia en un centro cultural porteño que depende la Secretaría de Cultura de la Nación. “CONTENIDOS PROHIBIDOS EN CENTROS CULTURALES NACIONALES. 1. LGBT 2. FEMINISMOS 3. CRITICAS A LA DICTADURA 4. DEFENSAS DEL GOBIERNO PREVIO. 5. QUE INCLUYAN A LALI ESPÓSITO (por ej. Púan). Este código de censura nos lo recitaron hace un rato los programadores de una de las casas de cultura oficiales que tiene el gobierno nacional en Buenos Aires, cuando fuimos hoy con otro amigo realizador a hablar sobre un ciclo extendido de películas nacionales. ‘Es la primera vez que nos sucede’ se nos disculpó uno, ‘trabajamos acá desde siempre y nunca nos habían supervisado la programación de esta manera’. [...] Todos estuvimos, en esta reunión, de acuerdo en que NUNCA MÁS pensábamos que íbamos a vivir esto. No doy el nombre de los programadores porque no quiero exponerlos a que los sancionen, pero si alguno de ustedes tienen amigos que trabajen en el área, pueden preguntarles y van a ver que ESTÁ SUCEDIENDO. ¿Qué hacer frente a esto? 1. No llorar, no victimizarse. Pero sí hacerlo saber 2. Organizarse. Hay mucha gente, incluso votantes de este gobierno, que no van a quedarse quietos frente a lo que sucede. En mi campo, el cultural, que es uno de los más atacados, hay una necesidad urgente de generar movidas, articulaciones, generar situaciones de resistencia cultural, circuitos de espacios liberados, el famoso margen de esperanza que surge en los cataclismos es el que puede cambiar la historia. EN LA OSCURIDAD, HAGAMOS LUZ”.

La película de Anchou, ¡Homofobia!, programada en la reciente edición del Bafici, no se pudo estrenar en ninguna sala del circuito oficial tras la proyección en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). “Fui la jefa de prensa del estreno de ¡Homofobia! en el Bafici, donde tuvo su estreno mundial en la sección de vanguardia y género, con excelentes críticas y funciones a sala llena -dice la periodista y productora Cynthia Sabat-. Luego del Bafici no se pudo volver a ver porque fue imposible conseguir una sala. Otros estrenos, como Italpark y Jinetes de Roca, consiguieron sala. No me pasó con ninguna otra película que no pudiera abrirse camino”.

Según Anchou y otras fuentes consultadas por este diario que prefieren mantenerse anónimas, el lineamiento oficial se haría de forma oral. “Es parte del manual que están aplicando -dice Anchou-. Saben que no pueden dejar nada por escrito. Por la conmoción pública, quizás haya pedidos de informes desde el Congreso. Nuestra hipótesis es que es una bajada de línea desde la Jefatura de Gabinete, pero no hay prueba de delito cometido. Hay que testimoniar para que los afectados estemos alertas de la situación”.

El “affaire” Puig en la Biblioteca Nacional

También en redes sociales, la guionista, directora y actriz uruguayo-canadiense Eva Dans relató el fin de semana su experiencia en el Museo del Libro y de la Lengua, que depende de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), cuando quiso visitar la muestra sobre el 50° aniversario de The Buenos Aires Affair, la osada novela de Manuel Puig (de “temática LGBT”). “El viernes fuimos a ver la muestra sobre Manuel Puig al museo de la biblioteca y la muestra ya no estaba, nos dijeron que la nueva directora que asumió dijo ‘para el lunes me levantan esta porquería’. La sacó 3 semanas antes por tener temáticas lgbt y contra la dictadura”, posteó el sábado.

Después del testimonio de Dans en X, que tuvo amplia repercusión, desde la BNMM negaron que la directora de la institución, la bibliotecóloga Susana Soto, hubiera dicho tal cosa e informaron que estaba previsto que la exposición cerrara a finales de junio y que se había extendido, por razones presupuestarias, hasta mediados de julio. También indicaron que todas las muestras que se verán este año habían sido programadas por la gestión anterior, a cargo del escritor Juan Sasturain. No obstante, el curador de la muestra, el escritor e investigador Martín Villagarcía, dijo a LA NACION que el homenaje a Puig debía concluir a finales de julio y que había cerrado antes.

Otros antecedentes

El periodista Franco Torchia había advertido sobre una situación como la que describe Anchou, pero en medios de comunicación oficiales. A mediados de julio, posteó en sus redes sociales una nota sobre el “retorno de las listas negras”: “Días atrás @GoyoAnchou expuso la respuesta abiertamente censora que recibió en un ente cultural del gobierno nacional: nada LGBT, de género, de la dictadura, del kirchnerismo y de Lali Espósito. Como en los medios públicos. Censura a infierno abierto”. La periodista Diana Zurco, una mujer trans que conducía el noticiero de la TV Pública los fines de semana, fue despedida por la nueva gestión a finales de marzo.

“Fue alrededor de mediados de mayo cuando supe que, en los medios públicos dependientes de la Nación, los contenidos LGBT estaban prohibidos -dice Torchia a LA NACION-. Entre esos contenidos estaba el documental La imperdonable alegría. El caso Octavio Romero, en el que participo como periodista especializado en diversidad sexual, estrenado en septiembre de 2023 y producido por obligación por el Estado argentino, por disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El prefecto Romero fue asesinado por ser gay en octubre de 2011 y el Estado no investigó el crimen. El documental venía siendo muy repetido en Canal Encuentro y en la TV Pública, hasta que dejó de emitirse. Ahí me enteré de que diversos emisarios del Gobierno habían ido a comunicar de manera oral esta disposición”.

Torchia divulgó esa información en su cuenta de X en mayo. “De esa decisión se ufanó en su visita al Canal Encuentro Ignacio Manuel Tesón y lo hizo también en X”, dice. En su publicación, había escrito: “El gobierno argentino, esta semana, ordenó no emitir y/o dejar de repetir en la TV Pública, Encuentro y sistema de radios públicas contenidos LGBTIQ+. Buena parte del mundo conmemora hoy -y desde 2005- el Día Internacional de la Lucha contra el LGBTIQ+ odio”. Tesón -que en abril de 2024 fue nombrado en la Jefatura de Gabinete, que depende de Guillermo Francos, como auditor y consultor en la Intervención de Medios Públicos- le respondió: “Y de género, no te olvides que cuestiones de género tampoco van”.

La Nación