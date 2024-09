En ‘Hablemos de Política’ – por Aries – el exministro de Economía de la Provincia y diputado nacional mandato cumplido, Julio César Loutaif, analizó la actualidad del país.

“Venimos de una situación compleja, tanto es así que el Presupuesto 2024 no existe, no se presentó el 15 de setiembre de 2023”, relató el exfuncionario, y explicó que esta no presentación responde a que la situación económica estaba distorsionada y a esto se sumó la proximidad de las elecciones generales.

Así las cosas, para Loutaif “era imposible prever qué iba a pasar”.

“No se podía estimar la inflación, ni el nivel de tipo de cambio, nivel de ingresos, gastos, etc., es decir, el gobierno anterior no pudo formular el Presupuesto para este año”, señaló, y recordó que Salta tampoco tiene un Presupuesto 2024, por lo que, al igual que Nación, debió prorrogar el de 2023.

En este marco, continuó el exlegislador nacional, en la elección sucede algo sorpresivo: una persona sin experiencia en gobierno, sin gobernadores ni intendentes gana la elección, por lo que es necesario – también – analizar qué es lo que sucedió en estos 40 años de democracia.

“El cambio de rumbo económico que votó la gente tiene un enorme costo. Yo nunca pensé que el ajuste iba a ser tan drástico, ni tampoco pensé que la sociedad iba a soportar estos 9 meses. Ahora, parece que la sociedad todavía aguanta – no sé hasta cuando – pero estoy sorprendido. Creo que íbamos camino a una situación símil 2001 si no se tomaban las medidas que se tomaron”, finalizó Loutaif.