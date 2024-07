Para Orozco, el Gobernador “se subió al barco ganador”

En su visita al programa Día de Miércoles, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, a pesar de compartir la encuesta de CB Consultora en sus redes sociales, que ubica a Gustavo Sáenz entre los gobernadores con imagen positiva baja, celebró el acercamiento del mandatario con las autoridades libertarias, no sin antes lanzarle dardos.

Orozco primeramente reafirmó su optimismo respecto a la capacidad del actual gobierno nacional para “sacar adelante al país, a pesar de la falta de apoyo inicial de ciertos sectores de la clase política”.

“Cómo aquellos que en algún momento dijeron ‘no nos vamos a arrodillar ante nadie’ y hoy son los que van y se sacan fotos, los que firman el Pacto de Mayo. Porque la están viendo venir”, descargó la libertaria, en clara alusión el Gobernador.

“Yo dije que el Gobernador lideraba el podio de los peores gobernadores y a los hechos me remito. Porque estamos hablando de una persona con amplia trayectoria política y tiene su cuota de responsabilidad en la situación de Salta, que tiene el 60% de salteños bajo la línea de pobreza”, apuntó.

E inmediatamente añadió, “pero celebro que esté empezando a ver el cambio y tener ese acercamiento al gobierno de Javier Milei, un gobierno que defenestró durante la campaña”, lanzó.

Consultada por el reciente acercamiento entre Sáenz y el Ejecutivo Nacional que se manifestó en reuniones con funcionarios jerárquicos como la mano derecha del Presidente, su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre las más recientes, la diputada aseguró que no se hizo extensivo a legisladores de La Libertad Avanza que representan a Salta.

“Lamentablemente no ocurrió esto, pero le guste o no le guste al Gobernador, nosotros somos LLA en Salta. De hecho, en la apertura de sesiones nos pidió la renuncia y hay declaraciones donde adjudica todos los males de los salteños a los legisladores de LLA y es difícil sentarse a hablar con alguien que tiene un fundamentalismo así y se rodea de gente que no es funcional al crecimiento de la provincia ”.

“Sin embargo si se sentó con los funcionarios de la LLA y el arco más cercano a Milei”, replicó la periodista Mónica Avilés, a lo que Orozco respondió, “lo celebro porque demuestra que está viendo donde está el camino. El Gobierno Nacional tiene la madurez política para hacer el trabajo en conjunto, no por el bien del Gobernador y su espacio político, sino de Salta”, cerró.