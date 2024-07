Caso Loan: un pago por la versión del accidente y el rol de un senador provincial, la declaración de Laudelina

La política vuelve al barro del caso Loan. Ayer martes, Laudelina Peña, tía del chico desaparecido hace más de un mes, declaró más allá de la medianoche en su segunda indagatoria, acusada de la posible sustracción y ocultamiento de su sobrino.

Lo que dijo, si es cierto, es incendiario.

En su discurso, al que accedió Infobae de fuentes del caso, Peña dijo por Zoom desde el penal de Ezeiza que cobró 50 mil pesos por plantar la versión del accidente, y no la promesa de “una casa y un auto” que habría recibido como dijo en en el pasado.

En el medio, involucró a su ex abogado, José Codazzi y a otra figura política, el senador provincial Diego Pellegrini:

“Codazzi, su entonces abogado la subió a un auto y después la pasaron a una camioneta donde estaba el senador provincial Diego Pellegrini, que era el que más apretaba. Después cuando fue a declarar como imputada le fue a dar los 50 mil pesos al fiscal pero Codazzi no la dejaba ni un minuto sola. Los 50 mil pesos los metió en la campera cuando la detuvieron y ahora están incautados en Ezeiza”, reconstruyó una fuente clave en la causa.

Ahora, ¿con qué fin apretaba Pellegrini, si es que estuvo ahí, y si lo que dice Laudelina es real? Según un cable de Noticias Argentinas, el senador fue citado a declarar en el Juzgado Federal de Goya en las próximas 48 horas. De acuerdo a la misma agencia, Macarena, hija de Laudelina, habría involucrado también a Pellegrini.

Laudelina también aseveró en su indagatoria que María Victoria Caillava -a la que sus hijas trataban como “tía Victoria”- le dio el botín de Loan y la obligó a plantarlo. En 9 de Julio, declaró Laudelina, Caillava “es Dios”.

El senador Diego Pellegrini, señalado por Laudelina y su hija

Cómo desapareció Loan según su tía y el rol del misterioso Méndez

Laudelina relató lo que, para ella, sería la única versión posible de la separación de su sobrino. Asegura que su marido, Benítez, lo lleva al chico ya malherido a la estructura donde se encontró una serie de trapos, la “tapera” derruida del caso. De allí, se lo lleva Carlos Pérez, el único que tenía un auto.

La tía, sin embargo, aclaró que no vio esta secuencia, sino que solo la cree probable.

En su estimación, introdujo a otro nombre ya conocido por los investigadores: el de Francisco Méndez, ex policía, presunto informante del comisario Walter Maciel, hoy preso por encubrir la desaparición de Loan. Laudelina afirmó que Méndez era quien esperaba a “Fierrito” y a Benítez en la tapera, un nexo con Pérez para que se lleve al chico en la Ford Ranger.

Méndez estaba registrado como “Informante Méndez” en la agenda de Walter Maciel. Testigo en el expediente, su rol se vuelve cada vez más opaco.

“El 10 de julio comparecería a prestar declaración testimonial Francisco Amado Méndez, quien colaboró con la búsqueda desde el día viernes 14 de junio y brindó precisiones en relación con la versión dada por Nuñez, Macarena y Laudelina Peña. Manifestaría que alrededor del mediodía “se me da por cruzar por el monte, y me encuentro con un barro. Y le digo ´uh esta picada, no sé si algo me tenga que decir´, y me encuentro con el rastro de la criatura, seguí las huellas, hasta que el medio del barro se veían las dos patas sin zapatillas”, declaró, según una reconstrucción de su testimonio.

“Fierrito” Ramírez y Benítez, presos en Resistencia, Chaco, fueron citados de forma presencial para comparecer hoy antes del mediodía ante la jueza Pozzer Penzo.

