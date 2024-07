El espejo, la oposición de Sáenz

Políticamente en Salta hay una gran carencia: frente al oficialismo, no hay nada. Esto es, fuera del Gobernador, no hay nada y eso no es bueno para una democracia saludable.

Todo Estado democrático necesita de la oposición y, en este momento político, la única referencia de oposición que tiene Gustavo Sáenz ¿cuál es?. Es su espejo; es él mismo.

Es una situación malísima y no hay muchos antecedentes. Estuve tratando de reconocer momentos similares y no es fácil encontrarlos. Quizás pueda citar a Juan Manuel Urtubey, que en sus tres mandatos fue desapareciendo la oposición. Se puede decir que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, pero no es así. Se trata de política; no hay políticos en Salta.

¿Dónde están los políticos? Si la referencia son el diputado Zapata o Alfredo Olmedo, se observa que son lobbistas del poder económico y no referentes políticos, que trabajen por la gente.

Hablamos de este tema con el Dr. Pablo Kossiner, un dirigente del peronismo, coincidiendo en esta debilidad y tratando de identificar algunas figuras actuales, como la del intendente de la Capital Emiliano Durand. Este avezado hombre de la política no lo reconoce como tal al jefe comunal, al que lo calificó como un hombre que trabaja para la política.

Y lo vino haciendo durante dos o tres años, preparándose para llegar a donde llegó. Alcanzó su objetivo y así le está yendo las cosas; si vos caminas por la ciudad no te encontrás con problemas. Ya no hay inspectores de tránsito al que se los marque como corruptos ni se reclama que a hormigonera le falten insumos, pese a que que venimos de cuatro años del desgobierno de la señora Bettina Romero, que es lo peor que le pasó a la Capital.

No hay que olvidar cómo se fue degradando la vida en la ciudad en esos cuatro años, cuando los temas esenciales no eran atendidos y lo único que había por todos lados era la foto de esta señora sonriendo como si fuera la tapa de la revista Para Ti o la revista Hola o la revista Caras, o de cualquier revista de moda. En su gestión no se hizo nada por los vecinos; solo hubo tilinguerías. Ahora está muy activa en TikTok; está de joda y está bien, es lo suyo. No sé si se está retirando de la política pero ha perdido todo liderazgo personal.

Pero debe aclararse que ella no dejó la política. Fue la gente la que la dejó a ella y ello se comprueba cuando se considera que luego de haber conducido durante cuatro años el destino de la Capital, se fue con un 70, 75% de imagen negativa. ¿Quién dejó a quién?

Habrá quiénes adviertan que Emiliano Durán debe cuidarse porque no sorprendería que Betina Romero active su movimiento político y volver a involucrarse con el manejo del gobierno municipal o provincial, a través de concejales o diputados. Para ello, este sector deberá demostrar qué hizo políticamente. Y lo que puede afirmarse es que se trata de una familia política –la de los Romero- que está definitivamente en crisis.

La cabeza de esa familia, el senador nacional Juan Carlos Romero, fue quien llevó la voz cantante en la demanda del incremento de la dieta de los miembros de esa Cámara del Congreso Nacional, para levarla de dos a ocho millones de pesos. No tuvo vergüenza para hacer ese planteo ni mostró luego arrepentimiento. Lo que exhibió es angurria por la plata, porque todos conocen que es un hombre con poder económico.

Si se repasa la lista de dirigentes políticos relevantes de la Provincia debe citarse al ex gobernador Juan Manuel Urtubey, a quien mucha gente que no lo quiere. ¿Porqué? Será porque no dejó armado nada o lo dejó en manos de otro. El propio Urtubey reivindica eso como un mérito pero, en verdad, es un tipo al que no se ve caminando por la plaza 9 de Julio este o tomando un café con cualquiera en una esquina de tal lado este. Es cierto que cuando vos pedís una reunión con Juan Manuel -al menos a mí me sucede- no tiene problemas en aceptar y aparece solo en el lugar que vos elegís, sin custodia. Se sabe que no tiene ninguna causa legal por su actuación en el gobierno pero algo habrá hecho para haber perdido el aprecio ciudadano. Quizás en la administración del gobierno habrá hecho las cosas bien pero mal políticamente y por eso habrá gente que no lo apoyará de nuevo. Habrá quienes observan que se enriqueció desde la gestión de gobierno y afirma que todo el que ingresa a la política lo hace para acumular dinero.

Pero ese es un prejuicio. En el caso de Urtubey, no tiene ninguna denuncia por malversación de fondos pero ¿tiene la aprobación de la gente hoy para ocupar algún cargo? La verdad que no lo sé, pero los indicadores dicen que no. Es alta su imagen negativa porque fueron 12 años de gestión que le produjeron un desgaste muy grande.

Otros políticos que se hacen notar, como Alfredo Olmedo, tampoco lo hacen de manera virtuosa. Actualmente, este empresario es diputado del Parlasur; ocupó brevemente la presidencia de ese cuerpo, que delibera en Montevideo, y fue echado de ese cargo acusado de decisiones erróneas. Además, no vive en Salta. Repite lo que solía ocurrir en otras épocas, cuando el diputado de Iruya vivía en la Capital y desconocía lo que ocurría en su departamento; Olmedo vive en La Rioja, donde atiende sus negocios. Ni este dirigente ni el diputado nacional libertario Carlos Zapata pueden mostrar que están haciendo a favor dela Provincia.

Emiliano Estrada, otro dirigente que prometía mejorar la política y terminó reuniéndose en Salta con Evo Morales, sin que se pueda entender qué podía aportar a la Provincia ese tipo de vínculo. Sí demostró que hay dirigentes que se erigen como opositores y, en realidad, hacen cola para favorecer al propio Gobernador. Realmente son unos nabos, que no trabajan por la gente sino por sus propios intereses y la gente se da cuenta. Lamentablemente para Gustavo Sáenz, no tiene una oposición seria.

Los que abandonaron el acto del Pacto de Güemes, en desacuerdo con la oportunidad de su presentación, pero se sumaron al de Tucumán, que se montó sobre una fecha histórica importante para todos los argentinos, hicieron gala de su incoherencia. Además, mostraron que no están peleando por la coparticipación de Salta ni están peleando por el litio que es de la provincia sino que están peleando por su propio interés. Ahí está el caso del diputado Zapata quien tiene una denuncia por proteger a quien el propio Presidente de la Nación llamó “el señor del tabaco”, un gran evasor que contaba con el apoyo de lobbistas en el Congreso, como el legislador salteño.

Repito: ¡Pobre Gustavo Sáenz, está solo!.

Eso es malo. Debiera tener una oposición un poquitito más fuerte.