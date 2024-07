Desde distintos escenarios se están dando precisiones sobre las políticas en marcha y las que se van a aplicar, tratando convencer de que dadas las condiciones para que el sector privado invierta. Ello así sin dejar de reconocer, como lo hizo este jueves el ministro de Economía en declaraciones periodísticas, que a la Argentina la condena su pasado.

Luis Caputo precisó que en sus contactos con los distintos sectores de la economía va confirmando señales de reactivación, como ocurre con el campo y algunas ramas de la industria como la automotriz, que en junio pasado -según el funcionario- creció un 18%. Los mensajes no alcanzan y así lo planteó Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una disertación ante el presidente Javier Milei. Le hizo conocer la satisfacción por no tener déficit fiscal y haber dispuesto emisión cero pero demandó que se reinvierta en infraestructura y especialmente, en la reducción de impuestos para mejorar la calidad de productos y servicios que las empresas argentinas ofrecen a la comunidad. Para realizar inversiones se pidió seguridad jurídica.

Los últimos movimientos del Ejecutivo Nacional apuntan a revertir la recesión que, estiman, alcanzó su pico a mitad de este año. Como siempre cuando se trata de agilizar la reactivación económica, se decidió potenciar el turismo durante la temporada de invierno, que está en pleno desarrollo con una proyección de movimiento de más de 5 millones de personas.

Es así que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos; los ministros de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado y los secretarios de Transporte y Turismo se reunieron para anunciar beneficios y descuentos que favorezcan a quienes han incluido a esta actividad como una parte importante de su desarrollo social y cultural, como a las empresas que sostienen a esta industria que ha convertido a la Argentina en un destino para viajeros que llegan desde todas las partes del mundo.

Las definiciones políticas que acompañaron los anuncios, que complementan la decisión de desregular la actividad aerocomercial, dan cuenta del rol que el turismo tendrá en cualquier plan de desarrollo. El titular de la cartera económica lo calificó como un sector estratégico por generación de empleo, generación de divisas y por sus implicancias en el crecimiento de regiones y de la pequeña y mediana empresa. En ese punto, el compromiso que la gestión libertaria asumió es acompañar a una actividad que será un impulsor importantísimo en la economía por lo que se tratará de desregularlo para poder aprovechar todo su potencial.

Es en ese marco que se inscribe la apertura de los cielos, que ya venía aplicándose durante el gobierno de Cambiemos. Se busca que más operadores aéreos vengan al país, con libertad comercial para conectar más rutas y aumentar las frecuencias, aguardando resultados positivos que se verán reflejados en los próximos meses.

Al margen de estas decisiones, como suele suceder en invierno, los sectores públicos y privados de la Provincia sostuvieron muchas expectativas en la preparación de esta temporada. Dispusieron promociones , como venían haciendo para salvar al sector del impacto negativo de la crisis económica y aseguraron un crecimiento de reservas, que proyectan mejores resultados que la temporada de verano.

El turismo es un ejemplo de la fortaleza de políticas de Estado, porque en ellas está comprometido el apoyo social y no dependen solamente de gobiernos de turno.

Salta, 11 de julio de 2024