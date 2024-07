D’Andrea: “El boom del litio nos pone a los legisladores en alerta”

En ‘Hablemos de Política’ – por Aries – el senador provincial por Chicoana, Esteban D’Andrea, celebró la implementación del RIGI e informó que los legisladores ya vienen manteniendo reuniones con el Ministro de la Producción salteño para conversar sobre la actividad minera, justamente, espacio donde más se verá reflejado el programa en la provincia.

“Tenemos la responsabilidad enorme de no cometer los mismos errores del pasado, tenemos que ver cómo aplicar esos fondos, que no termine diluyéndose y que los pueblos terminen pobres”, indicó el Senador, y completó: “El boom del litio nos pone a los legisladores en alerta, es pensar cómo trabajar estas situaciones para que no vuelva a ocurrir lo del pasado”.

Para D’Andrea, “es una responsabilidad” la implementación del RIGI ya que, más allá de los beneficios que se llevan los empresarios, es una excelente oportunidad para que se generan fuentes de trabajo, pero también para que se desarrollen otras actividades en los lugares a explotar.

“¿En que quedó el ser los mayores productores de gas y de petróleo? Por eso es importante la tarea de las Cámaras en estos temas. Los beneficios no deben ser momentáneos, sino que tienen que tener una perspectiva a futuro”, finalizó el Senador.