La histórica fecha del 9 de Julio es la que el presidente Javier Milei tomó para iniciar un nuevo tramo, con un marco consentido por buena parte de la estructura política e institucional. Es la que acompañó con su firma en un acta al llamado Pacto de Mayo,que fue construido en base a negociaciones que tuvieron su anclaje en un paquete fiscal.

El acuerdo gira en torno de diez propuestas que, de aplicarse a rajatablas de aquí y para siempre, convertirían a la Argentina en un país próspero y triunfante. El mandatario nacional llegó a establecer un parangón entre este momento y aquel otro que desembocó en la Constitución de 1853, que en sus partes esenciales sigue organizando a la Argentina.

"No es la primera vez que después de años de guerras intestinas, representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para deponer las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden", dijo el Presidente de la Nación al encabezar el acto con el que, desde la Casa Histórica de Tucumán, comenzó el Día de la Independencia. No fue el hecho histórico de la declaración del 9 de julio de 181, que todos los argentinos celebran hoy, al que se refería el mandatario sino a otro no menos significativo que aguardó casi 4 décadas para realizarse, a partir del Congreso que liberó a la Argentina de toda sumisión a un poder extranjero.

Hay marcadas diferencias porque con este Pacto de Mayo no se depusieron armas sino que se llegó a ese punto dejando en la mesa de conversaciones entre negociadores del Ejecutivo Nacional y los gobernadores de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el listado de demandas en materia de obras y recursos financieros. No parece tener la enjundia que le dio en su discurso el presidente Milei, que escribió sus diez principios a la luz del faro las ideas liberales del pensador nacional Juan Bautista Alberdi, según declaró en su mensaje.

De todas maneras son principios generales con los que se puede coincidir en la formulación y debatir sobre los caminos para llegar a las correcciones que ya son ineludibles. Ello da razón a la afirmación presidencial respecto de que "La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una Nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en los que el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia".

También se debe coincidir en que en algún momento de su historia esta Nación fue grande y hoy parece como un objetivo lejano recuperar esa prosperidad pese a los esfuerzos que la mayor parte de la sociedad realiza cotidianamente. Además, como reconoció Javier Milei, fue una demanda histórica de la dirigencia política argentina y de la sociedad, la posibilidad de tender una mesa y ”establecer pautas comunes transversales a todas las fuerzas políticas”.

Los acontecimientos que sucedan de ahora en más las decisiones que se tomen bajo el paraguas del Pacto de Mayo y de las normas vigentes desde la asunción del gobierno de la Libertad Avanza, darán razón al acuerdo que 18 gobernadores prestaron a un enunciado de propósitos que abarcan distintas áreas de la vida nacional. A sabiendas que quienes participaron de esta convocatoria no son todos los que debieran, el inspirador del Acuerdo dejó abierta la puerta a todos los que abracen y quieran contribuir, “a los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a erigir la Nueva Argentina”.

El Pacto de Mayo no es un símbolo de la unidad nacional. De allí el llamado de la Iglesia en el Tedeum por el 9 de Julio, del que participó el Presidente, a que se logre esa aspiración porque "algo no está bien cuando hay dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre", según la síntesis que hizo el arzobispo García Cuerva.

Por delante hay un largo camino por transitar.

Salta, 9 de julio de 2024