Con el objetivo de acompañar e impulsar a emprendedores locales, la Municipalidad de Salta creó el programa “Yo emprendo”, para que puedan acceder a microcréditos, a tasa 0, para invertir en sus proyectos.

Estas acciones iniciaron con la inscripción y preselección de emprendedores locales, que luego pasaron a la etapa de capacitación, donde adquirieron, de la mano de profesionales, las herramientas necesarias para perfeccionar sus proyectos.

Los 169 beneficiarios, de esta primera etapa, accederán a créditos de hasta $250.000, lo harán en tasa cero, con un plazo de devolución de 12 meses, en cuotas iguales, consecutivas y con un plazo de gracia de 90 días.

“Estamos muy contentos de poder acompañar el proceso de formación y crecimiento de los emprendedores locales”, expresó el Intendente, Emiliano Durand.

Y agregó: “Hoy comienza una nueva etapa, un nuevo desafío, y la Municipalidad estará ahí para acompañarlos”, destacó en el cierre de las capacitaciones y felicitó a los presentes por llegar a esta etapa.

En tanto, Maria Ester, emprendedora gastronómica, comentó: “Yo confié en la gente equivocada, me estafaron y gracias a Dios me salió esta oportunidad, el Intendente con este programa me dio herramientas para continuar”.

Por su parte, Mónica, emprendedora de tejido, se mostró muy contenta y expresó: “Todo lo que aprendimos, durante esta capacitación, es muy importante, nos llenó de ideas y en cada clase adquirimos herramientas que nos sirven para nuestros emprendimientos”.

En tanto, Juan, emprendedor de servicios en arreglo y mantenimiento de aires acondicionados, dijo: “Me inscribí en el programa porque realmente, es muy tentador la tasa de interés 0, me resultó beneficioso. Con ese prestamos voy a poder invertir en mi negocio. Fue muy sencilla y ágil la inscripción”.

Durante la formación adquirieron herramientas sobre: Marketing tradicional y digital, imagen de marca, gestión de costos, registros de ingresos y gastos, educación financiera y plan de negocios.