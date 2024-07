En otra rueda en alza, el dólar cerró a $1.430

Mientras el mercado se muestra volátil, el gobierno insiste en que no se moverán del plan de gobierno. Así lo ratificó el vocero presidencial Manuel Adorni ten su conferencia de prensa diaria. “Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino”, dijo esta mañana al hablar sobre las variabilidades del dólar.

Mientras, los bonos soberanos mantienen su caída y anotan bajas superiores al 4%, y profundizan la pérdida que sufren desde los anuncios del viernes pasado del ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Como explicó esta mañana el asesor económico del gobierno Fausto Spotorno, “se infló el tema del anuncio y después fue un tema muy técnico”

“El Gobierno salió con un anuncio el viernes a la noche cuando el mercado esperaba algo más. Fue un anuncio muy técnico. La medida no está mal, es correcta, pero muy técnico. Fue un muy mal anuncio, de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del BCRA”, señaló Spotorno.

El dólar y su techo

En la jornada del lunes 1 de julio, el dólar blue subió $40 (+2,9%), alcanzando un récord nominal de $1.405 para la venta.

La diferencia entre el dólar blue y el oficial cerró en 53,7%, su nivel más alto desde la devaluación de diciembre.

Entre las razones detrás del aumento, la analista de mercados Elena Alonso, CEO de Emerald Capital atribuyó "tanto la falta de claridad en las políticas gubernamentales como factores internacionales, como la depreciación del real brasileño".

"Sin medidas concretas, se puede esperar que el dólar paralelo pueda seguir subiendo, incluso alcanzando los $1.450", alertó la economista.

Los bonos y la aversión al "riesgo argentino"

Respecto de los bonos que más caen este 2 de julio, aparece el Global 2041 (GD41), que pierde hasta 4,3% y el AL38 que pierde 4,1%. Este martes, tanto los bonos ley local como los que están bajo ley extranjera operan en rojo. Marcando esta situación, el riesgo país sube hasta los 1.544 puntos y suma 31 frente al 1 día del mes, volviendo a alejarse de los mejores niveles que alcanzó allá por abril pasado, cuando superaba levemente los 1200 puntos.

En tanto, en Wall Street, los ADRs de empresas argentinas marcan subas de hasta 2,4%, liderados por Vista Oil & Gas.

El mercado espera más medidas

Ignacio Morales, Investment Director de Wise Capital señaló que el comportamiento del dólar suele ser una señal de cómo percibe el mercado la marcha de la economía. Y más allá de los logros a nivel macro logrados por la actual administración, se esperan medidas concretas que otorguen una mayor previsibilidad.

"Tras los anuncios del ministro de Economía, quedó claro que la liberación del cepo aún no tiene fecha estimada. Asimismo, el mercado ve con preocupación la fuerte caída en el ritmo de acumulación de reservas. A nivel internacional, la devaluación del real es un elemento más que presiona para que el Gobierno haga lo propio con el peso. De no hacerlo, la Argentina permanecería costosa respecto de Brasil (su principal socio comercial). Queda flotando en el aire la duda sobre si el Gobierno decidirá (contrario a lo que viene anunciando) devaluar la moneda un 10% y eliminar el dólar blend, medida que favorecería la liquidación del agro", indicó Morales.

Entre otras cosas, el especialista en mercados explicó que, "ante la incertidumbre económica, muchos usuarios deciden postergar consumo y trasladarlo hacia el ahorro con la expectativa de que subirá tal y como tradicionalmente ha pasado en argentina). También muchas Pymes que no tienen acceso al dólar mayorista utilizan el blue como reserva de valor, sobre todo frente a un panorama económico en declive. Otra de las causas que también podría explicar algo del avance sería la dolarización de indemnizaciones por despido (que también se han presentado con fuerza)", cerró.

Perfil