En busca de reactivar la militancia, el PJ de Salta impulsó una Escuela de Formación Cultural y Liderazgo Político

Este lunes, el Consejo Provincial del Partido Justicialista presentó la Escuela de Formación Cultural y Liderazgo Político destinado al público en general, con una duración de cuatro meses, a comenzar la primera semana de agosto.

Por Aries, el vicepresidente del PJ Salta Gastón Galíndez, detalló que se abordarán temas sobre las ideas fundantes del peronismo; el pre-peronismo entendiendo lo que llevó a desarrollar una obra de gobierno; un repaso por la bibliografía justicialista desde el manual de conducción política hasta el último de los discursos, el 12 de junio del ´74; y como materia final, economía “para el desarrollo con industria nacional, con economías regionales y una mirada hacia la política exterior”.

“Tiene que ver con el momento también en el que se está perdiendo la batalla cultural donde hay un gobierno nacional que impone un modelo de vida bastante egoísta, muy poco solidaria, entonces creo que es momento de volver a Perón, volver a esas ideas que fueron los valores humanos de la familia, de la sociedad y de la igualdad”, explicó.

En ese sentido y consultado sobre el posible acercamiento de la LLA con partidos justicialistas provinciales en mira de las elecciones de medio término para completar listas, Galíndez fue contundente y disparó: “con nosotros que no cuenten”.

“Nosotros venimos trabajando desde el Partido Justicialista con el presidente Tuti Amat y todo el Consejo desde hace tiempo, y no es por una cuestión electoral. Ellos nos tienen acostumbrados a designar a dedo a sus referentes, el caso de Olmedo acá, son todos referentes que se designan a dedo, así que no me pareciera extraño que hagan el mismo modus operandi”, manifestó.