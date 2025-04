El vocero presidencial y primer candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, adelantó que, en caso de ser electo, dará "un paso al costado" y se "enfocará" en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre.

En la conferencia de prensa de este jueves, el portavoz anticipó que, mientras dure la campaña, no responderá preguntas sobre su candidatura y continuará desempeñando su rol como hasta ahora, a la cabeza de la Secretaría de Comunicación y Medios.

"En caso de ser electo, si la gente me elige, voy a dar un paso al costado y me enfocaré en la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre", subrayó.

De cara a las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, Adorni encabeza la lista de LLA que incluye a Solana Pelayo, actual directora del Banco Nación, y Nicolás Pakgojz, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en segundo y tercer lugar respectivamente.

El quinto escalón, en tanto, será para el legislador Juan Pablo Arenaza, bullrichista exPRO, que a principios de año saltó a las filas libertarias en medio de la pulseada de la ministra de Seguridad con Mauricio Macri.

"La Ciudad tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad y no tenemos por qué acompañarla. No votar un RIGI local, una adhesión al blanqueo o una Ley Bases a nosotros nos frustra, porque nos damos cuenta que hay una agenda más cercana a ideas de izquierda o comunistas que a las ideas de la libertad", deslizó el vocero, en diálogo con La Nación +.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le respondió. "Se ve que no conoce mucho la Ciudad, no conoce al porteño. El porteño es una persona que cree en la libertad, que cree en la diversidad, que cree en la posibilidad de emprender, de que al privado le vaya bien, de que el Estado sea eficiente... Pero cree en el Estado también. El porteño valora el Estado", aseguró, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

