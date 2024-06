El Gobierno adelantó otra "barrida" y "limpieza" de trabajadores estatales

El Gobierno adelantó este viernes que el próximo lunes el Gobierno llevará a cabo una nueva "barrida" y "limpieza" de trabajadores en diversas áreas del Estado. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien evitó dar el detalle de la cantidad de las no renovaciones en los contratos. "Los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos", explicó.



Ante la consulta en conferencia de prensa sobre que ocurrirá con los empleados estatales a quienes a mitad de año se le vencen los contratos, el vocero respondió que todavía no está el número definitivo, por lo tanto no te puedo ni confirmar ni desmentir” pero "el 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo, de todas maneras los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado".



"Se seguirá evaluando cada uno de los casos ya que lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer ningún tipo de error. El objetivo acá es que nadie se quede sin trabajo, sino que se queden trabajando los que efectivamente tienen una función válida, útil y que agregue valor”, agregó el funcionario.

Con información de C5N