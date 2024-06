Javier Milei confirmó que hubo inflación 0 en la tercera semana de junio

El presidente Javier Milei confirmó este lunes desde Praga (República Checa) que en la tercera semana de junio hubo inflación 0, un hecho que no se había registrado hace 30 años. "Eso indica que vamos por el camino correcto" dijo el Presidente en una entrevista radial.



Al mismo tiempo, destacó que su plan económico recibió elogios en todo el mundo. "No hay país del mundo que no reconozca nuestra tarea titánica en términos del ajuste que estamos haciendo, ponderan nuestra política" celebró el mandatario.



En diálogo con radio Mitre esta mañana, Milei sostuvo que "empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando" en relación a la inflación 0, un hecho que no se registraba en la economía argentina hace 30 años.

En tanto, el mandatario negó que el FMI haya pedido una devaluación al ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del nuevo acuerdo. "Es falso eso. De hecho, el propio ministro Caputo salió a explicar que cuando se lee correctamente el informe no señala eso” expresó Milei en una entrevista radial.

Fuente: Ámbito