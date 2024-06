Imbatible: Max Verstappen se quedó con el GP de España y extendió su liderato

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se impuso por 2,2 segundos al "poleman" de McLaren, el británico Lando Norris, y ganó el domingo el Gran Premio de España de Fórmula Uno por tercer año consecutivo.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton terminó tercero, mientras que su compañero de equipo de Mercedes, George Russell, acabó cuarto en una tarde soleada en el Circuito de Cataluña de Barcelona.

El piloto de Red Bull Verstappen se quedó con la carrera tras una gran maniobra en la segunda vuelta y conquistó así su séptima victoria en la temporada. Además, el neerlandés conquistó este circuito por tercer año consecutivo.

"Sí, aunque he conseguido coger el liderato en la segunda vuelta. Hemos tenido que hacer una carrera defensiva porque Lando y McLaren eran rapidísimos", reconoció Verstappen.

"He tenido que hacer algo de rally en la recta, pero estaba determinado en conseguir el liderato. Ha sido crucial adelantar a Geroge tan rápido", sentenció el ganador.

Por su parte, Norris comentó: "Debería haber ganado, éramos el coche más rápido, pero lo he perdido al principio. Estoy decepcionado, pero muchas cosas positivas a extraer"

"No estoy seguro si he hecho algo incorrecto en la salida o no. Enhorabuena a Red Bull y Max. Una pena que lo hayamos perdido", finalizó.

Con información de Noticias Argentinas