La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la ley Bases y el paquete fiscal, dos proyectos considerados por el oficialismo como fundamentales para el futuro económico, político y social del país. Ahora, el paquete de reformas regresará a Diputados para la aprobación o rechazo de las modificaciones realizadas en el último debate. ¿Cuáles son los caminos que puede seguir y cuándo se promulgaría la normativa?

Los caminos que puede seguir la ley Bases en Diputados

Aprobación total

La aprobación total en la Cámara de Diputados sobre las modificaciones realizadas en el Senado sería el escenario más simple: todos los cambios hechos en la Cámara alta son aceptados por una mayoría simple (la mitad más un legislador). Luego, el presidente Javier Milei deberá aprobar y promulgar la ley para que entre en vigencia.



Aprobación parcial

Los diputados cuentan con la facultad de aprobar de manera parcial las modificaciones. Es decir, se deberá en este caso votar sobre cada una de las particularidades retocadas por los senadores, quienes reestructuraron la ley tanto en el debate en comisiones como en la discusión parlamentaria.

Según el artículo 81 de la Constitución Nacional, "si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes".



Rechazo y vuelta al texto original

El artículo 81 también indica que "la Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes".

Entonces, los diputados podrán rechazar las modificaciones e insistir nuevamente en el texto original si se logra el rechazo de las modificaciones a través de una mayoría absoluta.

Veto

Una vez que el proyecto de ley sea aprobado con modificaciones totales, parciales o con la vuelta del texto original, el Presidente tendrá dos caminos: el veto, una facultad que le pertenece por su calidad de Jefe de Estado, o la promulgación de la ley.

El veto puede ser parcial o total. En este caso, el presidente Javier Milei podría vetar aquellas modificaciones que no sean de su gusto y promulgar la parte no vetada. La decisión de rechazar algunos cambios traería aparejada una nueva discusión parlamentaria: el proyecto regresaría a la Cámara de origen.

Ley Bases: ¿Qué pasa con los artículos desechados en el Senado?

El primer párrafo del texto constitucional afirma que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año". Lo primero a determinar es si algún capítulo podado por el Senado es considerado "desechado". En esa lógica, tampoco Diputados podría -al regreso de la Ley- desechar algunos de los tramos que fueron "adicionados o enmendados" por la revisión del Senado.

Y a los artículos que fueron rechazados ayer, ¿se los considera desechados? Para la Constitución, sí. Nada impediría que se tratara de forzar una interpretación que no registra muchos precedentes para que se retome el texto original. Como todo en Argentina podría judicializarse si se avanza en este sentido. Hay un punto que se apoya en la lógica: si no logra aprobarse en el Senado -como cámara revisora- no podría volver imponerse en la de origen porque esto implicaría sancionar una ley con la aprobación de una sola Cámara. El eje de esta cuestión es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y el rechazo a las modificaciones en Bienes Personales dentro del paquete fiscal, la sorpresa de la madrugada.

Ley Bases: diputados se preparan para el debate final en el Congreso

El próximo jueves 27 de junio, tanto el oficialismo como la oposición continuarán las negociaciones de cara a una semana clave para la aprobación del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de Javier Milei. Los diputados comienzan a prepararse para el momento en que deban dar su decisión en el recinto parlamentario.

En ese marco, Eduardo Toniolli, vicepresidente primero del Partido Justicialista de Santa Fe y diputado nacional, criticó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y aseguró que "está alineado con Milei" porque "sus legisladores le votaron la ley Bases".

En esa línea, Toniolli agregó que "hay toda una gestualidad en el gobierno de Pullaro que intenta subirse a las políticas de Milei". De la misma forma criticó el acto del Presidente en Rosario: "Le armaron un acto partidario a Milei en Rosario, que siempre sufrió mucho los ciclos nacionales, en especial los procesos a la baja como este ".

En tanto, Oscar Zago, el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), contó sobre una reunión donde se charló sobre el "procedimiento de la semana que viene en la comisión y la sesión”. Y agregó que la idea es que ya "la semana que viene empezar a trabajar en comisión y lo normal para el trabajo de lo que va a ser estas comisiones, dentro de lo posible”.

Al mismo tiempo, se refirió a lo que se espera que suceda en el recinto y sostuvo: "El clima está optimista para seguir trabajando y para insistir en algunos temas que el Senado reformó, pero eso lo tendrá que evaluar el gobierno con qué podemos insistir y con qué no".

La diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, volvió a mostrar su rechazo a la ley y la definió como "una trampa de para entretenernos mientras está vigente el DNU". Según ella, la ley Bases es para "entretenernos con otras cosas mientras está vigente el DNU 70, que establece emergencias hasta 2025 y establece la emergencia previsional, entre otras".

Por su parte, Rodrigo de Loredo, jefe de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), aseguró: "Vamos a aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal como ya lo hicimos y como ya intentamos hacerlo en enero". En ese contexto, mencionó dos razones por las que el proyecto de Milei será aprobado.

En primer lugar, sostuvo que "los textos están bien, sirven al gobierno y mejoran cosas en la Argentina". Para luego mencionar que las "delegaciones son razonables", como así tambien "privatizar empresas", ya que es necesario ante el mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos con los impuestos.

Y continuó: "Los cambios en el paradigma hidrocarburífero prometen aumentar la producción. El régimen atractivo de inversiones compra una estabilidad que la Argentina no tiene y el paquete fiscal le da al gobierno herramientas para su programa económico".

En segundo lugar, Rodrigo de Loredo aseguró que es "un aporte democrático para un gobierno que no ha podido sacar una ley desde que asumió hace 6 meses".

