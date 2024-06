La advertencia de España antes de una nueva visita de Milei: "Esperemos que mantenga un respeto"

El gobierno español advirtió al presidente Javier Milei por sus declaraciones en la víspera de un nuevo viaje sobre el presidente Pedro Sánchez. "Esperamos que en sus declaraciones mantenga un respeto hacia las instituciones y el pueblo español", reclamó la portavoz Pilar Alegría.

Al ser consultada sobre una nueva visita de Milei a España, Alegría respondió: "Desconocemos la agenda del Presidente de Argentina. Lo que sí les podemos decir es que, si ese viaje se produce, esperamos que en sus declaraciones, si es que las hay, mantenga un respeto hacia las instituciones y el pueblo español".



Las advertencias por parte de la funcionaria española se dan en la previa de un nuevo viaje del mandatario, quien estará presente en Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana “por su defensa de las ideas de la libertad”.

Conflicto con España: Milei sube la tensión antes de una nueva visita

En las últimas horas, el mandatario libertario agitó nuevamente las aguas con nuevas declaraciones contra Pedro Sánchez y su gobierno: en un mensaje a la red social X (ex Twitter), el jefe de Estado se solidarizó con un periodista que "está siendo perseguido" por denunciar corrupción en la administración el PP.

“Mi solidaridad con el periodista español @vitoquiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift”, escribió el mandatario en la red social X.

Además, aprovechó para despreciar al periodismo local al decir que “si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos”.

El gobierno alemán defiende a Pedro Sánchez y critica a Milei

Esta vez, quien criticó los dichos de Milei y defendió a Pedro Sánchez no fueron funcionarios españoles sino el gobierno de Alemania. El portavoz alemán, Steffen Hebestreit, criticó al presidente Javier Milei por su "falta de gusto".

En una conferencia de prensa en Berlín, Hebestreit alemán señaló que "(Sánchez) encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas".

El vocero también explicó que el Gobierno federal alemán no se pronunció en su momento sobre los ataques verbales de Milei por normas éticas que rigen su política. "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y falta de gusto que no hace falta decir nada", agregó en referencia a los comentarios del mandatario argentino.

Con información de Ámbito