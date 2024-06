Pese a los muertos que se siguen sumando en Gaza, Netanyahu reafirma objetivos de guerra

Tras una serie de bombardeos israelíes, en las últimas horas han muerto 19 personas, en ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, según informó hoy sábado la agencia palestina de noticias Wafa.

No es la única zona que está siendo atacada. El Ejército de Israel continúa avanzando dentro y alrededor de la ciudad de Rafah, al sur del enclave palestino.

Los tanques israelíes llegaron al área de Tel Al-Sultan - uno de los ocho campos de refugiados palestinos en Gaza- y los proyectiles cayeron en la zona costera, donde están miles de desplazados.

En estos combates, el Ejército israelí reportó que ocho de sus soldados murieron en una explosión, sin dar más detalles.

En enero 21 soldados israelíes murieron en un único ataque de militantes palestinos en Gaza y, de acuerdo con la información oficial de Israel, 650 soldados han muerto en combates o por ataques sumando las cifras de Gaza y el Líbano, hasta ahora y después del 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició la persecución a Hamás en la Franja de Gaza, luego de la incursión armada del grupo islamista en Israel, que dejó un salgo de 1.200 muertos y más de 230 secuestrados, de acuerdo con el Gobierno israelí.

Netanyahu: "No hay alternativa a la victoria"

Tras conocerse las bajas militares israelíes este sábado, el primer ministro israelí ofreció sus condolencias a las familias de los ocho militares caídos y reafirmó los objetivos de la ofensiva militar que su Gobierno ha liderado desde el ataque de Hamás a Israel en octubre.

"Ciudadanos israelíes, hoy pagamos otro precio desgarrador en nuestra guerra justa por la defensa de la patria. Con profundo dolor, con gran luto, inclino mi cabeza junto con todos los ciudadanos de Israel y lamento la caída de nuestros heroicos guerreros", dijo Benjamin Netanyahu en un mensaje de video.

Acto seguido, el mandatario de extrema derecha aseguró que "no hay alternativa a la victoria" y volvió a acuñar los objetivos bélicos dirigidos por su gabinete:

"A pesar del alto y asombroso costo, debemos ceñirnos a los objetivos de la guerra: la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, el regreso de todos nuestros rehenes, garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel y el regreso seguro de nuestros residentes a sus hogares, tanto en el norte como en el sur", agregó en su discurso.

Sobre territorio israelí los ataques también continúan, según dijo el Ejército de Israel:

Ayer (14 de junio) cinco proyectiles fueron lanzados hacia Israel desde una zona de ayuda humanitaria en el centro de Gaza. Dos de ellos cruzaron hacia Israel y tres cayeron dentro de Gaza.

La misma fuente afirmó que "las organizaciones terroristas en Gaza se atrincheran en infraestructura humanitaria" y que los ataques también llegan desde el norte de Israel. Identificaron cerca de 35 proyectiles, que cruzaron desde el Líbano hacia las zonas de Kiryat Shmona y Kfar Szold (en este último lugar se produjo un incendio).

Muertos que se siguen sumando en Gaza

Este sábado, 15 de junio, la Media Luna Roja Palestina reportó que, de acuerdo con el ministerio de salud de Gaza, 498 miembros del personal médico en la franja han sido asesinados, desde que comenzó de la ofensiva de Israel en Gaza.

El mismo ministerio registra a la fecha al menos 37.296 palestinos fallecidos, la mayoría mujeres y niños, y 85.197 heridos en Gaza.

Un día antes, Carl Skau, subdirector del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en una declaración que recoge Reuters, dijo que “si bien el hambre y el riesgo de hambruna han sido más agudos en el norte de Gaza en los últimos meses, la situación ahora se está deteriorando en el sur”:

Esto debido a que el principal ingreso de ayuda llegaba por el paso de Rafah, en la sureña frontera con Egipto, pero desde el 7 de mayo de 2024 el ejército israelí tomó control de este paso y lo cerró.

"Nos habíamos abastecido antes de la operación en Rafah para poder poner comida en manos de la gente, pero eso está empezando a agotarse y no tenemos el mismo acceso que necesitábamos, que solíamos tener", dijo.

'Emergency assistance is critical, but we also need to start instilling some hope. More than anything people want this war to end, and so do we.'

Visiting #Gaza, WFP's @CarlSkau describes the toll on civilians and need for sustained and scaled support.

🔗https://t.co/PimPjLYsRu pic.twitter.com/ZEjqGqQTCV

— World Food Programme (@WFP) June 15, 2024

Aunque se han abierto otros pasos para el ingreso de suministros sigue siendo insuficiente para la magnitud de lo que el subdirector calificó como "una catástrofe humanitaria".

Además, Skau comentó que aunque llega más alimento al norte de Gaza, las necesidades de agua, saneamiento y servicios médicos son urgentes.

Pese a los constantes llamados de la comunidad internacional, Israel mantiene estricto control de los ingresos, argumentando que de esta manera evita beneficiar a Hamás.

Organismos de ayuda humanitaria han reclamado a Benjamin Netanyahu esta acción, pero su Gobierno dice que no pone límites a los suministros para los civiles y culpa a las Naciones Unidas por las entregas lentas o ineficientes.

Sin embargo, Skau aclaró que los camiones que transportan ayuda del Programa Mundial de Alimentos están parados, esperando para cruzar los pasos fronterizos en Gaza.

Con información de France 24