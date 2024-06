Aguas del Norte inspeccionó escuelas y advirtió falencias en el uso de las cañerías

En el "Espacio Institucional de Aguas del Norte" por Aries, el ingeniero Juan Venturini, jefe de la División de Conexiones Internas, brindó los detalles de los trabajos que se vienen desarrollando en escuelas del interior provincial. La semana pasada se relevaron tres establecimientos en Cafayate.

Venturini recordó que estas acciones son la continuidad de una acción que hicieron autoridades en mayo visitando a escuelas de la Capital y se comprometieron, junto al Ministerio de Educación, a hacer lo mismo en el interior.

En la etapa de evaluación y análisis de la información recabada, el ingeniero advirtió que a la “evolución” de las escuelas no se la acompañó con la infraestructura, además, reparó en aquellas que tienen comedor y instalaron interceptores de grasa. Otro tema es el correcto uso de las cloacas y el cuidado del agua.

“La idea es brindar asesoramiento técnico casi continúo porque en el interior todo lo que es instalación interna estamos es una etapa formativa, tanto de la mano de obra, las instituciones para que conozcan de nuestra normativa”, argumentó.

Por otro lado, dirigiendo su mensaje a los usuarios en general, ante el incremento abrupto en la factura de agua recomendó estar atentos a las señales y revisar las cañerías.

También reforzó los cuidados de las cloacas, no tirar residuos sólidos no solo por el inodoro sino también lo que son las cámaras de infección. Tratar de que las cámaras estén correctamente selladas y no volcar el desagüe pluvial en las cloacas, son otras de las indicaciones para evitar problemas en vivienda y en la vía pública por obstruir la red cloacal, completó.