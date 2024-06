El escándalo del vaciamiento de los galpones de Desarrollo Social de la Municipalidad ocupó las manifestaciones de los Concejales en la sesión ordinaria del cuerpo deliberativo comunal.

“Fue un saqueo que quienes hacen de la política malas prácticas. No son hechos aislados, como dijo la intendenta, hay más denuncias y más investigaciones. También dijo que el imputado no era parte del gabinete y no, ella lo conocía perfectamente bien”, aseguró – a su turno – la concejal Eliana Chuchuy.

En tanto, la edil consideró que lo sucedido “es imperdonable” y apuntó contra la exintendenta Romero aduciendo que “no alcanza con sentarse en un medio diciendo que condena el hecho”.

“Espero que el hilo no se corte por lo más delgado ¿cómo se explica que una persona que no estaba al frente del área disponía de cosas que eran de Desarrollo Social? Estaban orgulloso de vaciar esos galpones diciendo que ayudaban a la gente, mentira, estaban arrumbados en la casa de un funcionario sin ningún otro destino”, sostuvo Chuchuy.

Concluyendo, la edil dijo anhelar que la investigación avance sobre todos los responsables.

“Nadie puede desconocer a quién uno convoca. Las responsabilidades tienen que quedar claras”, sentenció.