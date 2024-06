Del Plá afirmó que en Salta hay 160.000 indigentes y que no son prioridad del gobierno

Los alimentos vencidos en depósitos del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello sumaron su capítulo en Salta, luego que el dirigente del Polo Obrero, Claudio del Plá, apaleara a las cifras de la pobreza y la indigencia y apuntara contra Gustavo Sáenz.

“Nosotros fuimos a plantear al Gobierno que sustituya el alimento que no está llegando de Nación, además el Gobernador tomó un crédito por 40 mil millones de pesos hace un mes y medio y me dijo que no van a destinar nada, que vallamos a ver a Pettovello pero los pobres están acá, a él lo eligió el pueblo de Salta”, gatilló el dirigente en el programa Agenda Abierta.

El referente del Polo Obrero continuó, “él sacó el crédito en nombre de la emergencia, pero ¿qué está primero, subsidiar las boletas de la luz de algunos empresarios, que es lo que está haciendo el Gobierno, dar créditos blandos a otros sectores empresariales o atender la pobreza en Salta?”, cuestionó.

El diputado provincial MC, retomó los datos de la Universidad Nacional de Salta, a través del IELDE (El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico) para contextualizar su pedido.

“Es gente muy seria que estudió la realidad de la pobreza, que dice que el 65% de los salteños es pobre, con una indigencia del 21%. Estamos hablando de gente que ya no tiene ni para comer, si sacamos cuenta son 160 mil personas en esta situación”, agregó.

“Cómo no va ser una prioridad del Gobierno de Sáenz", descargó, "después discutiremos con Milei, pero ahora la pobreza se debe atender y no hay respuesta de nada”, terminó.