Copa Libertadores: River Plate se enfrentará a Talleres y San Lorenzo jugará ante Atlético Mineiro

Hoy lunes 3 de junio se realizó en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Cómo quedaron los cruces y las fechas de los partidos.

Así quedaron los cruces de octavos de final de Copa Libertadores 2024

San Lorenzo (ARG) vs Atlético Mineiro (BRA)

Nacional (URU) vs Sao Paulo (BRA)

Flamengo (BRA) vs Bolivar (BOL)

Colo-Colo (CHI) vs Junior (COL)

Talleres (ARG) vs River (ARG)

Peñarol (URU) vs 1º Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio)

Botafogo (BRA) vs Palmeiras (BRA)

2º Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio) vs Fluminense (BRA)