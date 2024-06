Puesteros ofrecen pagar un canon de hasta $80 mil para quedarse en el Parque San Martín

En comunicación con Aries, Carlos Godoy, referente de los puesteros del Parque San Martín, informó que fueron convocados por el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook, para resolver la situación de su ubicación definitiva, luego que se judicializara la causa durante la gestión Bettina Romero.

Si bien se les otorgó una prórroga de la ordenanza que establecía que podían instalarse en el parque San Martín, en febrero del 2023 finalizó y desde entonces continúan allí, en una incertidumbre, ya que la nueva gestión autorizó su permanencia en el lugar, siempre y cuando realicen modificaciones a las estructuras de los locales.

Carlos Godoy sostuvo que en la reunión de mañana tienen previsto presentar un proyecto para "hacer una modificación del frete por etapas, y la pagaría cada puestero en el lapso de un año. Además veremos que propuesta tiene la Municipalidad para nosotros", explicó el referente.

Cuando se judicializó la causa el año pasado, en la cual también se se planteó un desalojo, el fallo de la jueza María Victoria Mosmann, establecía que la Municipalidad debía ubicarlos en “un lugar que sea viable”. "Nosotros nos ofrecimos a pagar un canon municipal entre $60 mil y $80 mil por mes, pero eso tiene que salir en una ordenanza". aclaró.

En ese sentido reconoció que actualmente no están abonando por el uso del espacio público, " porque al estar judicializada la causa y no haber una ordenanza, no se puede pagar".

"Esperamos que salga todo bien. El intendente dijo en los medios que nos podemos quedar en el Parque San Martín, pero veremos que sale de la reunión. Estamos abiertos para el diálogo", culminó Godoy.