En conferencia de prensa, el economista y dirigente político Guillermo Moreno se refirió a la situación agónica del peronismo, el plan estratégico para refundarlo y los pasos consecutivos para regresar al sillón de Rivadavia.

“El motivo fundamental de la visita es la reorganización de la causa”, enfatizó el economista, asegurando que la etapa partidocrática del movimiento culminó, para dar paso a la movimentista.

“Nos tenemos que plantar con sus siete ramas, las cuatro históricas, las mujeres, los jóvenes, el movimiento obrero, la política y ahora la empresarial, organizaciones sociales y la de técnicos y profesionales”, advirtió el dirigente.

El lanzamiento oficial del espacio será el 6 de junio en el Estadio de Ferro, donde se dará el punta pie inicial de la conformación del Consejo Nacional del Movimiento Peronista, se firmará el acta constitutiva de la Confederación Justicialista que unificará las herramientas electorales de base doctrinaria y se planteará el plan de gobierno.

“Peronismo organizado, su herramienta electoral y plan de gobierno, estamos listos para volver al gobierno, cuando Dios lo defina, siempre en el marco de la ley y la Constitución”, anunció Moreno.

El dirigente nacional, realizó un paneo general del movimiento desprendiéndose de la figura del Alberto Fernández, gobierno con raigambre peronista que culminó en la presidencia ultra libertaria y planteó mirar hacia adelante.

“La emergencia de Milei es consecuencia de dos gobiernos muy malos, -de eso no hay duda-, el de Macri y el Fernández. Ahora, bien, Alberto Fernández se definió dos veces con el periodista Jorge Fontevecchia como social demócrata, no una sino dos, entonces no puede decirse que era peronista”, descargó.

“Estamos construyendo de abajo para arriba, nuestra estructura es vertical, y por ahora no estamos hablando de liderazgos, sino de la reorganización”, aseveró Moreno.

Consultado por la acefalía en la conducción nacional y que rol jugarían piezas claves como Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, e incluso al presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, a quien también hizo un giño sostuvo que “todo suma, siempre que haya consenso”.

“Si el fracaso de este gobierno es evidente ¿Cómo seguimos? hay que resolverlo en el marco de la ley, el orden y la constitución, no nos podemos hacer los tontos”, terminó.