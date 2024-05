El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rechazó una posible unión entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) como coalición de Gobierno y aseguró que no sería funcionario de la actual gestión: "Si el PRO se fusiona con LLA, me voy”.



En declaraciones televisivas, Torres criticó la postura de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en reiteradas ocasiones tomó distancia de Mauricio Macri y mencionó la posibilidad de formar un partido único con el partido gobernante: “Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia de fusionar el PRO con el Gobierno”.

Y agregó: "Yo no sería funcionario de este Gobierno, por ejemplo". En esa línea, el mandatario provincial señaló que "si hoy hay un Gobierno en el cual hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay muchas en las que no estoy de acuerdo y mi espacio es fagocitado por el espacio del Gobierno nacional, estaría siendo contradictorio con lo que yo creo".

“Lo más sano para el PRO es que la identidad no tenga nombre propio y lo más sano para el PRO es recuperar la vocación de poder. Se está reconfigurando a un partido mucho más federal”, explicó.

Torres y su relación con Javier Milei

Así, Torres se sumó a la lista de integrantes de la oposición más afín al Gobierno que rechaza un trabajo conjunto con el espacio libertario que hoy conduce el Poder Ejecutivo.

En el panorama legislativo, en tanto, el acercamiento entre ambos partidos se muestra con mayor énfasis. "No hemos hablado con el presidente (Javier Milei sobre la posibilidad de un interbloque). Me parece que LLA y el PRO están trabajando cómodamente. Nosotros tenemos que mantener nuestra identidad", reveló a principio de año el jefe del bloque de diputados PRO, Cristian Ritondo.

En su entrevista con LN+, el gobernador de Chubut también reveló que su vínculo con Javier Milei "institucional, como tiene que ser": "Después cada ventanilla tiene distintos posicionamientos y tenemos que converger en una agenda de desarrollo común, que es muy difícil en un momento donde el eje es la Ley Bases".

Milei opinó sobre los encuentros de Torres y Pullaro con Kicillof: "Todo lo que está mal"

Este fin de semana, el presidente Javier Milei se refirió a las reuniones que mantuvieron Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, con el mandatario bonaerense Axel Kicillof. El mandatario apuntó contra los funcionarios a poco para que se lleve a cabo la votación en el senado de la Ley Bases y la reforma fiscal.

Las declaraciones se dieron en medio de su viaje a España para presentar su libro, reunirse con empresarios y participar de un congreso de Vox. “Tal vez les gusta sacarse fotos entre ellos, pero bueno... si les gusta abrazarse con salvavidas de plomo...”, criticó diciendo el Presidente.

Con información de Ámbito