Las grandes empresas y bancos españoles con inversiones en la Argentina salieron en las últimas horas a manifestar su rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre mandatario de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

Estas manifestaciones van en línea con las que había dado el titular de la entidad patronal CEOE, Antonio Garamendi, en un reportaje concedido a Cadena Ser luego de haber mantenido este sábado una reunión junto al mandatario y a ejecutivos de las compañías que ahora salieron a plegarse al repudio.

“Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos”, dijo Garamendi, al subrayar la importancia de la lealtad institucional y la cordialidad entre ambas naciones.

El líder de la CEOE subrayó la relevancia de las inversiones españolas en Argentina, que ascienden a USD 19.500 millones; Garamendi afirmó en que “no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque” al presidente del Gobierno español, especialmente durante una visita oficial a España.

En un comunicado oficial, Telefónica ha mostrado su “total alineamiento” con Garamendi y ha apuntado que estas declaraciones “no se corresponden con las de dos países amigos y hermanos, ni se producen en el sitio ni el lugar adecuado”.

Por su parte, fuentes del BBVA citadas por la agencia EFE han rechazado este lunes “profundamente” las declaraciones de Milei en un acto político “totalmente ajeno al encuentro empresarial” del pasado sábado.

Un rechazo al que también se ha sumado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, que en su participación el foro Creo, organizado por Cinco Días, ha suscrito totalmente las declaraciones de Garamendi. “Como no puede ser de otra forma, los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión y como bien sabes de otras veces, no hablo de política nunca”, dijo Reynés.

Infobae.